جاء ذلك وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الخميس، إذ أكد الرئيس أردوغان ضرورة استغلال تركيا والنمسا إمكاناتهما في التجارة والاستثمار بشكل فعال، مشدداً على مواصلة اتخاذ خطوات لتطوير التعاون.

وأشار الرئيس التركي إلى جهود أنقرة لإنهاء الحروب، مؤكداً ضرورة عدم تضييع الفرصة المتاحة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وحذر الرئيس التركي من الوضع الإنساني في غزة واصفاً إياه بالكارثي، مضيفاً أنه من الضروري إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المنطقة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أردوغان، خلال الاتصال، أن تركيا تواصل جهودها لضمان الاستقرار في سوريا، لافتاً إلى أن تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي أمر بالغ الأهمية لضمان عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.