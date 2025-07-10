تركيا
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مؤكداً جهود تركيا لإنهاء الحروب.. الرئيس أردوغان يبحث مع المستشار النمساوي قضايا ثنائية ودولية
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس محادثة هاتفية مع المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، تناول فيها الجانبان بحث العلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.
مؤكداً جهود تركيا لإنهاء الحروب.. الرئيس أردوغان يبحث مع المستشار النمساوي قضايا ثنائية ودولية
صورة مركبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشار النمساوي كريستيان ستوك / Others
10 يوليو 2025

جاء ذلك وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الخميس، إذ أكد الرئيس أردوغان ضرورة استغلال تركيا والنمسا إمكاناتهما في التجارة والاستثمار بشكل فعال، مشدداً على مواصلة اتخاذ خطوات لتطوير التعاون.

 وأشار الرئيس التركي إلى جهود أنقرة لإنهاء الحروب، مؤكداً ضرورة عدم تضييع الفرصة المتاحة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وحذر الرئيس التركي من الوضع الإنساني في غزة واصفاً إياه بالكارثي، مضيفاً أنه من الضروري إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المنطقة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أردوغان، خلال الاتصال، أن تركيا تواصل جهودها لضمان الاستقرار في سوريا، لافتاً إلى أن تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي أمر بالغ الأهمية لضمان عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

مصدر:TRT ARABI
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