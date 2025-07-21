تركيا
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فيدان وعراقجي يبحثان استئناف المحادثات النووية في إسطنبول
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، استئناف المحادثات النووية بين طهران من جهة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى في إسطنبول، يوم الجمعة المقبل.
فيدان وعراقجي يبحثان استئناف المحادثات النووية في إسطنبول
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي / AA
21 يوليو 2025

وأكدت مصادر في الخارجية التركية أن الوزيرين فيدان وعراقجي بحثا أيضاً في الاتصال الهاتفي التطورات في كل من غزة وسوريا.

وأمس الأحد أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني استئناف المحادثات النووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإسطنبول في 25 يوليو/تموز الجاري (الجمعة)، بناء على طلب الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015.

ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا.

وفي 8 مايو/أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وفي 13 يونيو/حزيران المنصرم، شنت إسرائيل حرباً مفاجئة على إيران استمرت 12 يوماً، وشملت ضربات متبادلة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، قبل أن تُعلن واشنطن وقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه وسط ادعاء كل طرف تحقيق النصر.

وقبيل العدوان الإسرائيلي على إيران، خاضت طهران وواشنطن جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

مصدر:TRT ARABI
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