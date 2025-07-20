وأعلنت قيادة قوات الأمن في شمال قبرص التركية، في بيان رسمي، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار إحياء ذكرى التدخل العسكري التركي الذي جرى رداً على الانقلاب الذي نفذه نيكوس سامبسون بدعم من المجلس العسكري في اليونان ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث.

وفي السياق ذاته، يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إلى جمهورية شمال قبرص التركية، لحضور احتفالات "عيد السلام والحرية"، وفقاً لبيان نشره رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، عبر حساباته الرسمية.

وأشار البيان إلى أن الرئيس أردوغان سيعقد لقاءً ثنائياً مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، كما سيشارك في مراسم وضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها تركيا في الشطر الشمالي من الجزيرة.

يُذكر أن تركيا أطلقت عمليتها العسكرية الأولى في قبرص يوم 20 يوليو/تموز 1974، تلتها عملية ثانية في 14 أغسطس/آب من العام نفسه، وأسفرت العمليتان عن وقف أعمال العنف ضد القبارصة الأتراك، وتُوجتا بتوقيع اتفاقية لتبادل الأسرى في 16 سبتمبر/أيلول 1974.

وفي 13 فبراير/شباط 1975، أُعلن عن تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في شمال الجزيرة، وانتُخب رؤوف دنكطاش أول رئيس لها، لتتحول لاحقاً إلى جمهورية شمال قبرص التركية.