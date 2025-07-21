الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
حماس: نبذل جهوداً مكثفة لوقف العدوان على غزة والوصول إلى اتفاق مشرّف
قالت حركة حماس الاثنين، إن قيادتها تبذل جهوداً مكثفة على مدار الساعة لإنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أنها تسعى للوصول إلى "اتفاق مشرّف" يُنهي العدوان الإسرائيلي، ويُفضي إلى رفع الحصار وإعادة الإعمار.
حماس: نبذل جهوداً مكثفة لوقف العدوان على غزة والوصول إلى اتفاق مشرّف
جنوب قطاع غزة / Reuters
21 يوليو 2025

وأضافت الحركة في بيان نشرته على تليغرام، أن "وقف حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحقّ أهلنا في غزة يشكّل أولوية قصوى لتحركات قيادة الحركة، التي تواصل اتصالاتها مع الوسطاء والدول والجهات المعنية".

وأوضحت حماس أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول ابتزاز الفلسطينيين عبر ارتكاب المجازر بحق المدنيين، في محاولة لفرض شروط على طاولة التفاوض "لم يستطع تحقيقها عسكرياً".

وأكّدت الحركة أنها تواصل المشاورات مع الفصائل الفلسطينية "بمسؤولية وعقلانية، وبأقصى سرعة"، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن "وقف العدوان، وإنهاء الإبادة الجماعية، وتحقيق أهداف شعبنا في الإعمار، ورفع الحصار، وضمان حياة كريمة لأهل غزة".

مفاوضات تحت النار

يأتي بيان الحركة في وقت تستمر فيه المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة، برعاية مصرية وقطرية وبمشاركة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

كان مصدر فلسطيني كشف للأناضول السبت عن تسلُّم حماس من الوسطاء خرائط جديدة توضح مناطق السيطرة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وبدأت الحركة دراستها ضمن مفاوضات وقف النار.

وعلى مدار أكثر من 21 شهراً من الحرب، عُقدت جولات متعددة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، تَمخَّض عنها اتفاقان جزئيان لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/كانون الثاني 2025.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تَهرَّب من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف إبادة غزة في 18 مارس/آذار الماضي، مستجيباً لضغوط جناحه اليميني الأكثر تطرفاً.

وتؤكّد حماس مراراً استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة.

إبادة متواصلة

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، حرب إبادة على قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفَت الإبادة أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، فضلاً عن مجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us