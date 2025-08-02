الحرب على غزة
خلافات تعصف بإسرائيل.. زامير يلغي زيارة لواشنطن بسبب تعثر صفقة غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بأن رئيس الأركان إيال زامير ألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن، الثلاثاء المقبل، على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير / إعلام عبري
2 أغسطس 2025

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر مطلعة، أن زامير ربط مغادرته إلى واشنطن بإحراز تقدم في مفاوضات التهدئة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. وأوضحت أن قرار الإلغاء جاء في ظل تصاعد الضغوط الشعبية بشأن ملف المحتجزين وتفاقم الخلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل، لا سيما بعد انسحاب الوفدين الأمريكي والإسرائيلي من مفاوضات الدوحة المتعثرة.

ووفق الصحيفة، كان برنامج الزيارة يشمل المشاركة في حفل تقاعد قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل إريك كوريلّا بفلوريدا، إلى جانب لقاءات رفيعة مع كبار مسؤولي الدفاع والاستخبارات الأمريكية، وممثلين عن منظمات يهودية، لبحث نتائج العمليات العسكرية الأخيرة في غزة وتعزيز التنسيق مع واشنطن.

لكن خلال جولة له في غزة الجمعة، أكد زامير لقادة ميدانيين أن الجيش سيواصل الضغط على حماس حتى استعادة جميع الأسرى. في المقابل تواصل عائلات المحتجزين تنظيم احتجاجات شبه يومية أمام المقارّ الحكومية، للمطالبة بإنهاء الأزمة التي تطال نحو 50 أسيراً بين أحياء وأموات في القطاع.

تأتي هذه التطورات وسط تسريبات إعلامية عن تمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواقف متشددة، بينها الإصرار على إعادة احتلال غزة وطرح شروط جديدة أبرزها نزع سلاح الفصائل، وهو ما تعتبره حماس عرقلة متعمدة لجهود إنهاء الحرب.

ومنذ بدء الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم قتل وتجويع بحق الفلسطينيين في غزة، ما أسفر عن أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب آلاف المفقودين ومجاعة متفاقمة أزهقت أرواح كثيرين.

