تركيا
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برئاسة وزير الخارجية التركي.. انتهاء جلسة "التعاون الإسلامي" الخاصة بإيران في إسطنبول
انتهت أعمال الجلسة الخاصة التي عُقدت في إسطنبول بطلب من إيران على هامش الدورة 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.
برئاسة وزير الخارجية التركي.. انتهاء جلسة "التعاون الإسلامي" الخاصة بإيران في إسطنبول
برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.. انتهاء جلسة "التعاون الإسلامي" الخاصة بإيران في إسطنبول / AA
21 يونيو 2025

وذكرت مصادر دبلوماسية للأناضول السبت، أن الجلسة الخاصة عُقدت برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وجرت الجلسة الخاصة مغلَقة لمدة 90 دقيقة بمشاركة جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مركز لطفي قردار للمؤتمرات.

وجاء الطلب الإيراني في وقت تشنّ فيه إسرائيل بدعم أمريكي منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

وانطلقت في مدينة إسطنبول السبت، أعمال الدورة 51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في فترة حرجة تتواصل فيها الهجمات الإسرائيلية على غزة وإيران.

ويشارك في الدورة التي تستمر يومين، نحو 40 مسؤولاً على مستوى رئيس حكومة ووزير خارجية.

ويحضر نحو 1000 مشارك من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى المؤسسات التابعة للمنظمة والدول المراقبة ومنظمات دولية أخرى.

مصدر:aa
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