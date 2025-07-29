سوريا الجديدة
1 دقيقة قراءة
مباحثات سورية-إسبانية لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات
أجرى وزير الداخلية السوري أنس خطاب، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع المبعوث الإسباني إلى بلاده أنطونيو غونزاليس، لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات.
مباحثات سورية-إسبانية لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات
وزير الداخلية السوري أنس خطاب مع المبعوث الإسباني أنطونيو غونزاليس، دمشق / وكالة الأنباء السورية (سانا)
منذ 12 ساعات

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية السورية، بأن المباحثات جرت في دمشق، فيما لم يشر إلى أي تفاصيل بشأن زيارة المسؤول الإسباني.

وقالت الوزارة إن "الزيارة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي في المجالات الأمنية"، مضيفة أنها تأتي "في إطار حرص الجانبين على بناء شراكات استراتيجية فاعلة في المجال الأمني، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة".

وبحث الوزيران "سبل تعزيز مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة آليات تبادل الخبرات في أنظمة الهجرة والجوازات، والتعاون في برامج تدريب قوى الأمن الداخلي"، وأكدا "أهمية تعزيز التنسيق الرسمي بما يسهم في تحقيق أمن وسلامة البلدين"، وفق بيان الوزارة.

وتعاني سوريا مشكلات كبيرة في الواقع الأمني، إثر محاولات متواصلة لزعزعة الاستقرار في البلاد من جانب فلول النظام المخلوع، فضلاً عن تنفيذ قوى الأمن والجيش عمليات بعدة مناطق في البلاد بهدف فرض السيطرة ومنع الفوضى.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرتها على البلاد منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us