تركيا
3 دقيقة قراءة
الرئاسة التركية تنفي مزاعم استهداف أنقرة الطائفة الدرزية في سوريا
نفى مركز مكافحة التضليل بدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، اليوم السبت، مزاعم استهداف أنقرة الطائفة الدرزية في سوريا، في أعقاب الاشتباكات الدامية التي وقعت في محافظة السويداء الأسبوع الماضي.
الرئاسة التركية تنفي مزاعم استهداف أنقرة الطائفة الدرزية في سوريا
نفى مركز مكافحة التضليل بدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية مزاعم استهدف أنقرة للطائفة الدرزية في سوريا / AA
19 يوليو 2025

وقال المركز في بيان: "لوحظ في الآونة الأخيرة تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي بشكل مقصود وممنهج محتويات أخذت منحى استفزازياً سافراً، ذهب إلى الزعم بأنّ تركيا تستهدف الطائفة الدرزية في سوريا. وقد باتت هذه الادعاءات المغرضة التي لا تستند البتة إلى أي أساس حقيقي تشكل جزءًا من حملة تضليل إعلامي تسعى إلى المس بعدالة السياسة الخارجية التركية، وتشويه صورتها التي تقوم على احترام المبادئ الإنسانية".

وتابع: "لقد قامت السياسة الخارجية لتركيا على رؤية حازمة ومبدئية تُراعي السلام والاستقرار في المنطقة، انطلاقاً من احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي. وقد أكدت تركيا في كل مناسبة دعمها لوحدة سوريا السياسية وسيادتها وسلامة أراضيها، دون أي تمييز عرقي أو ديني أو طائفي؛ إذ يعدّ صون الكرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية جوهر التوجه التركي".

وأشار البيان إلى أنّ "الرئيس رجب طيب أردوغان شدد مراراً وتكراراً وبكل وضوح، على رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التمييز القائم على الانتماءات العرقية أو المذهبية في ما يتعلّق بالسياسة التركية تجاه سوريا. ولم يقتصر هذا الموقف على التصريحات، بل انعكس فعلياً على الأرض من خلال الجهود المبذولة على صعيد المساعدات الإنسانية والمبادرات الدبلوماسية التي شملت الجميع من دون استثناء".

ولفت إلى أنهّ "منذ بداية الأزمة السورية، فتحت تركيا أبوابها أمام السوريين الذين أُجبروا على النزوح، وبذلت كل أشكال المساعدات الإنسانية والبرامج الاجتماعية لجميع المكوّنات السورية دون تفرقة أو تمييز. ولم تُقصِ تركيا أي جماعة سورية في ذلك، بل عاملت الجميع من نفس المسافة بغض النظر عن الهوية الطائفية أو العرقية".

وأكد البيان أنه "في المقابل، تُظهر الدوائر التي تقف خلف هذه الادعاءات الباطلة التي لا تستند إلى أي حقائق واقعية نياتها الخبيثة في إشعال فتيل الفتنة والتوتر بين الجماعات الدينية، مستغلّةً البنية الديموغرافية الحسّاسة والهشة في المنطقة. وقد اتضح أنّ هذه الجهات إنما تروّج لحملة دعائية سوداء تخدم أهدافاً جيوسياسية ضيّقة".

وتابع: "تركيا تواصل التزامها الراسخ بمسؤوليتها تجاه تحقيق السلام والاستقرار ووحدة اللحمة المجتمعية في شعوب المنطقة، وتُبدي موقفاً حاسماً تجاه أي محاولات من شأنها تهديد وحدة سوريا واستقلال سيادتها وسلامة أراضيها أو تغذية الصراعات الطائفية. وهي تؤكّد أنّها لن تعطي لهذه المخططات الفرصة لتفعيل السيناريوهات التي تعمل على تفعيلها".

وختم بقوله: "في إطار عمل مركز مكافحة التضليل بدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية؛ نُهيب بالرأي العام الوطني والدولي أن لا ينجرّ وراء هذه المزاعم والمحتويات التي لا تستند إلى أي الحقائق من الواقع، مزاعم جرى اختلاقها وفبركتها بشكل مقصود، كما نناشد الجميع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الموثوقة والمعتمدة".

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة محدودة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية في السويداء، أعقبتها تحركات للقوات الحكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.

وفي إطار مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار في السويداء، كان آخرها صباح اليوم السبت.

ولم تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار الثلاثة السابقة طويلاً، إذ تجددت الاشتباكات الجمعة، إثر تهجير مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز في السويداء، عدداً من أبناء عشائر البدو من السنة.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us