سياسة
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"الحوثي" تقصف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي وإسرائيل تعلن اعتراضه
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الثلاثاء، أنها قصفت مطار بن غوريون قرب تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2" وأن العملية "حققت هدفها بنجاح".
"الحوثي" تقصف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي وإسرائيل تعلن اعتراضه
"فلسطين 2" صاروخ يمني الصنع ينتمي إلى طراز الصواريخ الباليستية الفرط صوتية / Reuters
منذ يوم واحد

وذكر بيان متلفز تلاه المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، أن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".

وأضاف أن "العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هرع الملايين (...) إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار". وأشار إلى أن هذه العملية تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة".

وأردف: "اليمن بشعبه وقيادته وجيشه مستمر في عملياته انتصاراً للمظلومين والمجوعين من أبناء شعبنا الفلسطيني الشقيق، وإسناداً لمقاومته الأبية، ودعماً لصموده، وهو يواجه كل هذا الحصار وكل هذا العدوان وحيداً بلا سند وبلا دعم".

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتسبب في تفعيل صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى والقدس، ودخول الملايين إلى الملاجئ.

وتشن جماعة الحوثي، دعماً لغزة، هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

والأحد، قررت "الحوثي" تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر "استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع مواني العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة"، نصرةً لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتواصل إسرائيل بدعم أمريكي، حربها على غزة، مخلّفةً أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT Arabi
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