جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها مساء الأربعاء في البيت الأبيض، في أثناء توقيعه عدداً من الأوامر الرئاسية وقبيل لقائه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن.

وخلال كلمته، وجّه ترمب الشكر لمبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مؤكداً أن هناك تطورات إيجابية في ملف غزة، إلى جانب ملفات أخرى وصفها بـ"عالية المستوى"، من دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة منذ 6 يوليو/تموز الجاري مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يشمل تبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، قال ترمب في وقت سابق، إن وزير الخارجية ماركو روبيو وفريقه يعملون بجد، معرباً عن تفاؤله بإحراز تقدم ملموس في المفاوضات.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن المحادثات تمضي قدماً، مشيراً إلى تحقيق تقدم في جهود التهدئة.

وفي تطور لافت، عقد الوفد الإسرائيلي اجتماعاً مع الوفدين القطري والمصري، قدم خلاله خرائط جديدة تعكس مرونة إسرائيلية أكبر، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر مطلع على سير المفاوضات.

وأشار المصدر إلى أن التركيز انتقل من مناقشة ممر "موراج" إلى ملف الوجود الإسرائيلي في منطقة رفح، وهو ما يشكل محور النقاش حالياً.

وأوضح أن الوسطاء يشعرون بتفاؤل متزايد، معتبرين أن الطروحات الجديدة تمثل خطوة كبيرة نحو اتفاق محتمل في المستقبل القريب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.