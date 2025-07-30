سياسة
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"الحوثي" تعلن مهاجمة أهداف إسرائيلية في تل أبيب وعسقلان والنقب بـ5 طائرات مسيَّرة
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأربعاء، أنها نفَّذت 3 عمليات عسكرية بـ5 طائرات مسيَّرة ضد أهداف إسرائيلية في تل أبيب وعسقلان والنقب.
"الحوثي" تعلن مهاجمة أهداف إسرائيلية في تل أبيب وعسقلان والنقب بـ5 طائرات مسيَّرة
متحدث جماعة “الحوثي” اليمنية يعلن استهداف تل أبيب وعسقلان والنقب بـ5 طائرات مسيرة / AA
منذ 21 ساعات

وذكر بيان متلفز تلاه المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، أن "سلاح الجو المسيَّر في القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) نفَّذ ثلاث عمليّات عسكريَّة نوعية، استهدفتْ ثلاثةَ أهداف للعدو الإسرائيلي، وذلكَ بخمس طائرات مسيَّرة".

وأوضح أن العملية الأولى طالت "هدفاً حساساً (دون توضيح) في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، وذلكَ بطائرتين مسيَّرتين، والثانية طالت هدفاً عسكرياً في منطقة عسقلان (جنوب غرب) المحتلة بطائرتين مسيَّرتين، فيما الثالثة طالت هدفاً عسكرياً في منطقة النقب المحتلة (جنوب)، وذلك بطائرة مسيَّرة".

وأشار إلى أن العمليات "حققت أهدافها بنجاح" وأنها "لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة ورفعِ الحصارِ عنها".

وفي وقت سابق مساء الأربعاء، أعلنت تل أبيب، اعتراض طائرة مسيَّرة أُطلقت من اليمن تجاه الأراضي الإسرائيلية.

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن الطائرة المسيَّرة جرى اعتراضها فوق منطقة المجلس الإقليمي "أشكول" شمال غربي النقب جنوبي إسرائيل.

والثلاثاء، أعلنت "الحوثي" قصفها مطار بن غوريون قرب تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2" وأن العملية "حققت هدفها بنجاح".

وتشن جماعة الحوثي، دعماً لغزة، هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيَّرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

والأحد، قررت "الحوثي" تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر "استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع مواني العدو الإسرائيلي بغضّ النظر عن جنسية تلك الشركة"، نصرةً لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتواصل إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، حربها على غزة، مخلِّفةً أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT Arabi
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