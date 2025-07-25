تركيا
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وفاة طالب هندسة تركي بحادثة دهس وهروب في دنفر الأمريكية
لقي الطالب التركي صالح كوج (21 عاماً) في قسم هندسة الفضاء بجامعة الشرق الأوسط التقنية (METU) مصرعه إثر حادثة دهس وهروب في أثناء قيادته دراجته الهوائية شمال غربي مدينة دنفر الأمريكية مساء الاثنين الماضي.
وفاة طالب هندسة تركي بحادثة دهس وهروب في دنفر الأمريكية
شرطة دنفر تحقق في حادث دهس وهروب أسفر عن مقتل الطالب الهندسة التركي صالح كوج / TRT World
منذ 19 ساعات

وقعت الحادثة عند تقاطع شارع تيجون مع شارع 38 غرباً نحو الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، حيث اصطدمت به سيارة وفرّ سائقها من مكان الحادثة.

وأعلنت شرطة دنفر الثلاثاء القبض على السائق المشتبه به، جوناثان جارابييك البالغ من العمر 28 عاماً، ووجهت إليه تهمة الهروب من موقع حادثة أدت إلى وفاة.

كان صالح كوج في الولايات المتحدة ضمن برنامج عمل وسفر يهدف إلى تطوير مهاراته في اللغة الإنجليزية واكتساب خبرات جديدة.

كما كان معروفاً بتفوقه الأكاديمي واجتهاده، إذ حقق المرتبة ضمن أعلى 1% في امتحان القبول الثانوي الوطني في تركيا، واحتل المرتبة بين أفضل 2600 في المسار الكمي لامتحان القبول الجامعي. وقد سافر إلى الخارج للعمل والدراسة التطبيقية لدعم نفسه. 

وأعادت هذه الحادثة فتح النقاش حول تأخر تنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بسلامة الدراجات في دنفر، خصوصاً أن إدارة النقل والبنية التحتية في المدينة اقترحت في 2021 إنشاء مسار محمي للدراجات في شارع تيجون، لكنه لم يُنفذ حتى الآن، مما يثير استياء الجمهور بعد وقوع حوادث مميتة مثل هذه.

وتواصل السلطات الأمريكية بالمدينة تحقيقاتها في الحادثة.

مصدر:TRT Arabi
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