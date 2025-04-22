سياسة
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"العدل" الأمريكية تتهم غوغل باستخدام الذكاء الصناعي لاحتكار البحث عبر الإنترنت
دعا محامي وزارة العدل الأمريكية ديفيد دالكويست إلى اتخاذ تدابير "قوية" ضد شركة غوغل، لمنعها من استخدام منتجات الذكاء الصناعي لتوسيع هيمنتها على عمليات البحث عبر الإنترنت.
"العدل" الأمريكية تتهم غوغل باستخدام الذكاء الصناعي لاحتكار البحث عبر الإنترنت
تمثل شركة غوغل أمام المحكمة لمواجهة التهم الموجهة إليها من وزارة العدل الأمريكية في قضية "مكافحة الاحتكار" / Reuters
22 أبريل 2025

جاء ذلك خلال مرافعته الافتتاحية في محاكمة قضية "مكافحة الاحتكار"، أمس الاثنين.

وقال دالكويست: "حان الوقت لإخبار غوغل وجميع المحتكرين الآخرين بأن هناك عواقب تترتب على انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار".

وقال دالكويست: "ينبغي أن يراعي قرار المحكمة المستقبل وألّا يتجاهل ما يبدو في الأفق".

وأضاف أن شهوداً من بيربليكسيتي إيه آي وأوبن إيه آي سيُدْلون بشهاداتهم حول كيفية تداخل البحث والذكاء الصناعي، وكيفية تأثير هيمنة غوغل في أعمالهم.

وتسعى وزارة العدل وتحالف واسع النطاق من ممثلي الادعاء العام بالولايات إلى إجبار غوغل على بيع متصفح كروم الخاص بها واتخاذ تدابير أخرى لاستعادة المنافسة حتى مع تطور البحث ليتداخل مع منتجات الذكاء الصناعي التوليدي مثل تشات جي بي تي.

وقارنت وزارة العدل الدعوى القضائية بجهودها السابقة لتفكيك شركات إيه تي آند تي ومايكروسوفت وستاندرد أويل.

وقالت غوغل المملوكة لشركة ألفابت إنّ منتجاتها للذكاء الصناعي تقع خارج نطاق القضية التي تركز على محركات البحث، وأفادت بأنها تعتزم الطعن في الحكم النهائي في القضية.

كما ذكرت المديرة التنفيذية في الشركة لي آن مولهولاند، الأحد، أن اعتماد الحلول المقترحة "سيعرقل الابتكار الأمريكي في مرحلة حرجة"، على حد تعبيرها.

مصدر:TRT Arabi
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