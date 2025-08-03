وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن قوات إسرائيلية اقتحمت دوّار الصحة وسط الخليل وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين والمحالّ التجارية، ما أدّى إلى إصابة شابّ بالرصاص الحي في الفخذ ونقله إلى مستشفى الخليل الحكومي، إضافة إلى وقوع حالات اختناق عولجت ميدانياً.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش اقتحم بلدات يطا جنوب الخليل، وحزما شمال شرق القدس، إلى جانب بلدات في رام الله والبيرة منها سلواد وبدرس وقبيا وحي الجنان، إضافة إلى اقتحام قريتي برقين غرب جنين وكفر قدوم شرق قلقيلية، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت.

بالتوازي أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط الخليل بما يشمل الأسواق والمتاجر، وأجبر الفلسطينيين على إخلاء المنطقة لتأمين اقتحامات عشرات المستوطنين لموقع أثري يُعرَف بـ"قبر حبرون" في شارع بئر السبع، حيث أدّوا طقوساً تلمودية تحت حماية الجنود، وفق شهود عيان.