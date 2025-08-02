وقالت الوكالة إن القافلة المؤلفة من 6 حافلات وصلت مساء السبت إلى بصرى الشام بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري، في إطار جهود حكومية لتأمين المدنيين الراغبين في المغادرة، وأوضحت أن السلطات ستوفر الإيواء والدعم لهم مؤقتاً.

وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا للأناضول أن الإجلاء "إجراء مؤقت" مؤكداً أن المدنيين سيعودون بعد استقرار الأوضاع، وأن الدولة تعمل على بسط الأمن في السويداء.

بالتزامن، أعلنت محافظة السويداء دخول قافلة مساعدات جديدة تضم 10 شاحنات محملة بالمواد الغذائية والطحين عبر ممر بصرى الشام، في ظل استمرار تدفق المساعدات وعمليات الإجلاء اليومية إلى مراكز الإيواء بدرعا.