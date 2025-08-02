سوريا الجديدة
بعد أحداث السويداء.. دمشق تنقل مئات المدنيين وتكثف المساعدات في درعا
أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" السبت، إجلاء 386 شخصاً معظمهم أطفال ونساء، من محافظة السويداء إلى مدينة بصرى الشام في محافظة درعا، عقب التوترات الأمنية التي شهدتها السويداء مؤخراً.
الدفاع المدني السوري يجلي مواطنين من السويداء / others
2 أغسطس 2025

وقالت الوكالة إن القافلة المؤلفة من 6 حافلات وصلت مساء السبت إلى بصرى الشام بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري، في إطار جهود حكومية لتأمين المدنيين الراغبين في المغادرة، وأوضحت أن السلطات ستوفر الإيواء والدعم لهم مؤقتاً.

وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا للأناضول أن الإجلاء "إجراء مؤقت" مؤكداً أن المدنيين سيعودون بعد استقرار الأوضاع، وأن الدولة تعمل على بسط الأمن في السويداء.

بالتزامن، أعلنت محافظة السويداء دخول قافلة مساعدات جديدة تضم 10 شاحنات محملة بالمواد الغذائية والطحين عبر ممر بصرى الشام، في ظل استمرار تدفق المساعدات وعمليات الإجلاء اليومية إلى مراكز الإيواء بدرعا.

تأتي هذه التحركات بعد وقف لإطلاق النار يسري منذ 19 يوليو/تموز الماضي، عقب اشتباكات مسلحة بين مجموعات درزية وعشائر بدوية استمرت أسبوعاً وأودت بحياة 426 شخصاً، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

كانت الحكومة السورية أعلنت 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار آخرها في 19 يوليو/تموز، ضمن مساعي الإدارة الجديدة التي تولت الحكم بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

