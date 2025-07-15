تركيا
1 دقيقة قراءة
أمينة أردوغان: 15 تموز هو اسم لانتصار خالد سطّره الشعب التركي
أكدت السيدة أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ذكرى 15 تموز/يوليو تمثل رمزاً لمقاومة مشرفة ونصر خالد تحقق بعزيمة وإرادة الشعب التركي.
أمينة أردوغان: 15 تموز هو اسم لانتصار خالد سطّره الشعب التركي
أمينة أردوغان: 15 تموز محطة خالدة في ذاكرة الأمة وانتصار لإرادة الشعب / AA
15 يوليو 2025

وفي تغريدة نشرتها بمناسبة "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، قالت: "15 تموز هو اسم لانتصار خالد لا شك أنه يُدعى تركيا. لقد وقف أبناء شعبنا بشجاعة في وجه الدبابات وساروا نحو الرصاص، مدافعين عن الوطن بإيمان لا يتزعزع".

وأعربت أردوغان عن تمنياتها باستمرار روح الوحدة والتضامن، مشيدة بتضحيات الشهداء والجرحى الذين دافعوا عن استقلال البلاد.

وتحيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يوافق ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها أنقرة في اليوم نفسه من عام 2016.

وشهدت تركيا منتصف تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم "غولن" الإرهابي حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‎

وأعلنت الحكومة التركية 15 تموز من كل عام "يوماً للديمقراطية والوحدة الوطنية" في البلاد، تخليداً للشهداء الـ253 الذين ارتقوا خلال محاولة الانقلاب.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us