وفي تغريدة نشرتها بمناسبة "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، قالت: "15 تموز هو اسم لانتصار خالد لا شك أنه يُدعى تركيا. لقد وقف أبناء شعبنا بشجاعة في وجه الدبابات وساروا نحو الرصاص، مدافعين عن الوطن بإيمان لا يتزعزع".

وأعربت أردوغان عن تمنياتها باستمرار روح الوحدة والتضامن، مشيدة بتضحيات الشهداء والجرحى الذين دافعوا عن استقلال البلاد.

وتحيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يوافق ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها أنقرة في اليوم نفسه من عام 2016.

وشهدت تركيا منتصف تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم "غولن" الإرهابي حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‎

وأعلنت الحكومة التركية 15 تموز من كل عام "يوماً للديمقراطية والوحدة الوطنية" في البلاد، تخليداً للشهداء الـ253 الذين ارتقوا خلال محاولة الانقلاب.