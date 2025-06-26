كانت الحصيلة قد بلغت في وقت سابق 45 شهيداً، من بينهم 7 كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية، قبل أن ترتفع مع استمرار القصف إلى 69 شهيداً، وفق ما أكدته مصادر طبية.

وحسب المصادر الطبية، توزعت أعداد الشهداء على 27 في مدينتَي غزة وشمال القطاع، و22 في المنطقة الوسطى، و20 في الجنوب.

ففي بلدة جباليا شمالي القطاع، استُشهد 5 مواطنين وأُصيب عدد آخر إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً يعود لعائلة البرش، حيث نُقلت جثامين الضحايا إلى مستشفيي الشفاء والمعمداني في مدينة غزة.

كما وصلت جثامين 9 شهداء إلى مستشفى الشفاء جراء غارتين استهدفتا مجموعتَي مدنيين في شارع غزة القديم ومفترق الحلبي بالبلدة نفسها.

وفي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 4 بعد وفاة أحد المصابين متأثراً بجراحه إثر قصف بطائرة مسيّرة إسرائيلية.

أما في حي الشيخ رضوان، فقد استُشهد 9 مواطنين وأُصيب عدد آخر نتيجة استهداف طائرات الاحتلال مدرسة عمرو بن العاص، التي كانت تؤوي نازحين.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، أفادت مصادر طبية بأن غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على سوق مكتظة بالمواطنين أسفرت عن استشهاد 18 شخصاً، بينهم عدد من عناصر تأمين المساعدات الإنسانية.

كما استُشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية في محيط جسر وادي غزة قرب محور نتساريم.

وفي منطقة وادي السلقا جنوب شرقي دير البلح، استُشهد مواطن بقصف مدفعي إسرائيلي، فيما أُصيب اثنان آخران بجراح جراء قصف مماثل استهدف مخيم البريج، وفق شهود عيان.

وفي جنوب القطاع، استُشهد فلسطيني في غارة نفَّذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب منطقة المقابر غربي خان يونس، فيما سقط شهيد آخر بقصف محيط المستشفى الميداني الأردني.

وفي منطقة المواصي بمحافظة خان يونس، استُشهد 5 فلسطينيين، بينهم طفلتان، نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين من عائلة أبو عرب. كما استُشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي بالقرب من عمارة جاسر وسط مدينة خان يونس.

وفي المنطقة الواقعة بين رفح وخان يونس، استُشهد مواطن فلسطيني في أثناء انتظار المساعدات، وأُصيب عشرات آخرون بجروح متفاوتة. كذلك استُشهد 3 آخرون جراء قصف استهدف مدينة رفح، بالإضافة إلى انتشال جثامين 3 شهداء من تحت الأنقاض في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين في قصف جديد استهدف مناطق جنوب قطاع غزة، من دون توفر مزيد من التفاصيل حول الحادثة.

والأربعاء، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن حصيلة ضحايا ما تُعرف بـ"آلية المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية" خلال شهر، بلغت "549 شهيداً و4066 مصاباً و39 مفقوداً".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة، وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة، بدعمٍ أمريكيٍّ، أكثر من 188 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ 18 عاماً تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون في القطاع، بلا مأوى، بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.