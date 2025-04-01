الحرب على غزة
1 دقيقة قراءة
ازدياد الهجمات الإلكترونية ضد الإسرائيليين عبر تليغرام منذ بدء حرب غزة
حذّرت "جمعية الإنترنت الإسرائيلية" من ازدياد الهجمات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، التي تستهدف الإسرائيليين خصوصاً عبر منصة تليغرام.
ازدياد الهجمات الإلكترونية ضد الإسرائيليين عبر تليغرام منذ بدء حرب غزة
تزايد الهجمات الإلكترونية ضد الإسرائيليين / Reuters
1 أبريل 2025

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، بأن "مجموعة قراصنة من بنغلاديش وإندونيسيا" بدؤوا منذ 6 أشهر بتنفيذ حملة إلكترونية ضد إسرائيليين من خلال السيطرة على حساباتهم بمنصة تليغرام.

ونقلت الصحيفة عن "جمعية الإنترنت الإسرائيلية"، تحذيرها من موجة محاولات اختراق حسابات تليغرام والاستيلاء عليها من خلال استخدام متطور للبريد الصوتي للهاتف.

وقال مدير خط المساعدة للإنترنت الآمن في إسرائيل يوناتان بن حورين، حسب الصحيفة، إن "المهاجمين يسيطرون على حسابات تليغرام خاصة بإسرائيليين، وأحياناً ينشئون حسابات جديدة باستخدام أرقام هواتف الأشخاص الذين لم يفتحوا حساباً بمن في ذلك القاصرون منهم".

وأكدت الصحيفة أن هذه الهجمة بدأت منذ 6 أشهر، ولكنها ازدادت في الفترة الأخيرة، حيث يستخدم المهاجمون "صور نساء آسيويات عاريات في محاولة للتصيد الإلكتروني".

ورجحت أن "يكون موطن هذه الحملة الإلكترونية من بنغلاديش وإندونيسيا، وهما دولتان تعرض فيهما الإسرائيليون لعدة هجمات إلكترونية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكي مطلق، إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us