جاء ذلك خلال لقائه وفداً من حركة حماس يترأسه محمد درويش، رئيس مجلس الشورى، الجمعة في إسطنبول، حسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.
وأوضحت المصادر أن وفد حماس، قال إن كمية المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة بعيدة تماماً عن سد حاجة الفلسطينيين في القطاع.
من جهته، أشار الوزير فيدان إلى استمرار إسرائيل في سياسات الإبادة الجماعية، من خلال تجويع الفلسطينيين في غزة، وأضاف أن هذا النهج لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد مؤشراً على أنها لا تتبع موقفاً جدياً بخصوص مساعي وقف إطلاق النار.
وأكد وزير الخارجية التركي أن إسرائيل تهدف من خلال إطالة مفاوضات وقف إطلاق النار لكسر مقاومة الفلسطينيين في غزة، وإرغامهم على ترك ديارهم، وشدد أيضاً على رفض تركيا القاطع لهذه الخطوات، مؤكداً دعمها استمرار المفاوضات.
كما لفت فيدان إلى أن تصاعد ضغوط الرأي العام الدولي دفعت إلى تزايد اعتراف البلدان بدولة فلسطين، وزيادة عزلة إسرائيل يوماً بعد يوم، وأكد أن تركيا ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية بأقوى الأشكال.