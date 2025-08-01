جاء ذلك خلال لقائه وفداً من حركة حماس يترأسه محمد درويش، رئيس مجلس الشورى، الجمعة في إسطنبول، حسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وأوضحت المصادر أن وفد حماس، قال إن كمية المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة بعيدة تماماً عن سد حاجة الفلسطينيين في القطاع.

من جهته، أشار الوزير فيدان إلى استمرار إسرائيل في سياسات الإبادة الجماعية، من خلال تجويع الفلسطينيين في غزة، وأضاف أن هذا النهج لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد مؤشراً على أنها لا تتبع موقفاً جدياً بخصوص مساعي وقف إطلاق النار.