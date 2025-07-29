سياسة
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جيش الاحتلال يقتحم قرية فلسطينية جنوبي الخليل ويعتقل ناشطتين أجنبيتين
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية أم الخير الفلسطينية في مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية، واعتقل ناشطتين أجنبيتين، وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة.
جيش الاحتلال يقتحم قرية فلسطينية جنوبي الخليل ويعتقل ناشطتين أجنبيتين
يأتي ذلك غداة استشهاد الفلسطيني عودة الهذالين برصاص مستوطن إسرائيلي / Reuters
منذ 10 ساعات

وذكر شهود عيان أنّ قوة إسرائيلية اقتحمت قرية أم الخير، واعتقلت ناشطتين أجنبيتين ومنعت أي وجود لوسائل الإعلام في القرية، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

يأتي ذلك غداة استشهاد الفلسطيني عودة الهذالين برصاص مستوطن إسرائيلي، مساء الاثنين، في القرية نفسها.

ووفق المخرج والصحفي الإسرائيلي يوفال إبراهام​​​​​​​، فإنّ الهذالين أحد المساهمين في إنتاج فيلم "لا أرض أخرى"، الحائز على جائزة أوسكار.

ونشر إبراهام مقطع فيديو على حسابه بمنصة إكس يظهر المستوطن الإسرائيلي وهو يطلق النار على الهذالين، مشيراً إلى أن شهود عيان تمكنوا من تحديد هوية مطلق النار، ويدعى ينون ليفي، وهو مستوطن سبق أن فرض عليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات بسبب عنفه ضد الفلسطينيين.

ويسلط فيلم "لا أرض أخرى" الضوء على التهجير القسري الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا، وما يرافقه من عمليات هدم منازل.

وفي مارس/آذار الماضي، انتقد وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، منح جائزة أوسكار للفيلم، زاعماً أن هذه "لحظة حزينة لعالم السينما".

وترفض إسرائيل أي محاولات لإبراز سياسة التهجير والتطهير العرقي التي تمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فقد نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري 2153 اعتداءً.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة بما فيها القدس الشرقية، منذ بدء حرب الإبادة على غزة إلى 1009، وأكثر من 7 آلاف مصاب، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 205 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT Arabi
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