وقالت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الاثنين، إنّ الوزير فيدان سيلتقي خلال زيارته التي تُعَدّ الأولى من نوعها خلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترمب، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعدد من المسؤولين الأمريكيين.

وتركز الزيارة التي يُجريها فيدان لواشنطن على تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة والوضع في أوكرانيا وفلسطين وسوريا، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية وفرص التعاون بين البلدين.

وسيتناول فيدان في محادثاته دعم تركيا لاستقرار ووحدة سوريا، وسيؤكد أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، كما سيتطرق إلى أهمية التنسيق في مكافحة تنظيم داعش وإدارة مخيمات اللاجئين بشكل آمن، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل PKK وYPG وغولن.

كما يُتوقع أن يتطرق وزير الخارجية التركي إلى استعراض جهود بلاده الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، كما سيُبدي -بحسب المصادر- استعداد تركيا للمساهمة في المبادرات التي تقودها الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار.

كما سيشدد على أهمية استخدام الولايات المتحدة تأثيرها في إسرائيل لتحقيق هدنة دائمة في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وفي ما يتعلق بالصناعات الدفاعية، سيؤكد فيدان ضرورة إزالة العقبات أمام توريد المُعَدّات الدفاعية، ويشير إلى أهمية إعادة النظر في برنامج الطائرات F-35 ورفع العقوبات بموجب قانون CAATSA.

وسيؤكد أيضاً أن هذه الخطوات ستساعد في الوصول إلى هدف زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار.

وشهدت علاقات تركيا والولايات المتحدة تطوراً إيجابياً في عام 2024، وقد أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع الرئيس ترمب في 16 مارس/آذار الجاري، فيما كان فيدان قد زار واشنطن في عام 2024 لتعزيز الآليات الاستراتيجية بين البلدين.



