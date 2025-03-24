تركيا
2 دقيقة قراءة
الأولى من نوعها.. فيدان يزور الولايات المتحدة لبحث ملفات إقليمية ودولية
يُجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غداً الثلاثاء زيارة رسمية على مدار يومين للولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية هامة.
الأولى من نوعها.. فيدان يزور الولايات المتحدة لبحث ملفات إقليمية ودولية
فيدان يزور واشنطن لبحث العلاقات الثنائية وملفات إقليمية مع كبار المسؤولين الأمريكيين / AA
24 مارس 2025

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الاثنين، إنّ الوزير فيدان سيلتقي خلال زيارته التي تُعَدّ الأولى من نوعها خلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترمب، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعدد من المسؤولين الأمريكيين.

وتركز الزيارة التي يُجريها فيدان لواشنطن على تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة والوضع في أوكرانيا وفلسطين وسوريا، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية وفرص التعاون بين البلدين.

وسيتناول فيدان في محادثاته دعم تركيا لاستقرار ووحدة سوريا، وسيؤكد أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، كما سيتطرق إلى أهمية التنسيق في مكافحة تنظيم داعش وإدارة مخيمات اللاجئين بشكل آمن، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل PKK وYPG وغولن.

كما يُتوقع أن يتطرق وزير الخارجية التركي إلى استعراض جهود بلاده الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، كما سيُبدي -بحسب المصادر- استعداد تركيا للمساهمة في المبادرات التي تقودها الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار. 

كما سيشدد على أهمية استخدام الولايات المتحدة تأثيرها في إسرائيل لتحقيق هدنة دائمة في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وفي ما يتعلق بالصناعات الدفاعية، سيؤكد فيدان ضرورة إزالة العقبات أمام توريد المُعَدّات الدفاعية، ويشير إلى أهمية إعادة النظر في برنامج الطائرات F-35 ورفع العقوبات بموجب قانون CAATSA. 

وسيؤكد أيضاً أن هذه الخطوات ستساعد في الوصول إلى هدف زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار.

وشهدت علاقات تركيا والولايات المتحدة تطوراً إيجابياً في عام 2024، وقد أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع الرئيس ترمب في 16 مارس/آذار الجاري، فيما كان فيدان قد زار واشنطن في عام 2024 لتعزيز الآليات الاستراتيجية بين البلدين.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us