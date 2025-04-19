تركيا
1 دقيقة قراءة
الخارجية التركية: نتابع من كثب التطورات المتعلقة بالطالبة رميساء أوزتورك في الولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية التركية متابعة التطورات المتعلقة بقضية المواطنة التركية رميساء أوزتورك، التي أصبحت من الأسماء البارزة في مسار قانوني يشمل آلاف الطلاب الأجانب، من كثب منذ اليوم الأول، نتيجة تطورات في السياسة الداخلية الأمريكية.
الخارجية التركية: نتابع من كثب التطورات المتعلقة بالطالبة رميساء أوزتورك في الولايات المتحدة
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
19 أبريل 2025

وأكدت الخارجية في بيان أمس الأحد، أن الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية تُدار ضمن إطار احترام الحقوق الشخصية، ووفقاً لاختيارات أوزتورك وأسرتها.

وأفاد البيان بأن القنصليات التركية قدمت الدعم القنصلي اللازم منذ البداية، إذ زار القنصل العامّ التركي في هيوستن، أوزتورك عدة مرات في ولاية لويزيانا، كما أجرى القنصل العام في بوسطن اتصالاً مرئيّاً معها.

وتابع البيان بأنه “ردّاً على بعض التصريحات التي تسعى لتضليل الرأي العامّ وتسييس القضية، أوضحت الخارجية التركية أن مسارين قانونيين يتعلقان بالمواطنة أوزتورك”.

المسار الأول يتعلق بدعوى إلغاء التأشيرة الأمريكية الخاصة بأوزتورك، إذ عُقدت جلسة بتاريخ 16 أبريل/نيسان بمتابعة من قنصلية هيوستن بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يصدر القرار في الأول من مايو/أيار. ورفضت المحكمة طلب الإفراج عنها بكفالة حتى موعد الجلسة.

أما المسار الثاني فهو الاعتراض على توقيفها، ونُظر فيه في محكمة بولاية فيرمونت بتاريخ 14 أبريل/نيسان، بحضور ممثلي قنصلية بوسطن، وصدر القرار في 18 أبريل/نيسان. وقررت المحكمة أن لها صلاحية النظر في الاعتراض، وأمرت بنقل أوزتورك إلى ولاية فيرمونت قبل الأول من مايو/أيار. ومن المخطط أن تنظر المحكمة في طلب الإفراج بكفالة بتاريخ 9 مايو/أيار.

واختتم البيان بتأكيد أن وزارة الخارجية ستواصل متابعة القضية من كثب، مستخدمة إمكانياتها كافة لتقديم الدعم اللازم للمواطنة رميساء أوزتورك.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us