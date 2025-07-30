وبذلك سيكون الشيباني، أهم مسؤول سوري يزور موسكو منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول وتعيين حكومة جديدة في دمشق.

وتجري روسيا والحكومة السورية الجديدة محادثات بشأن آمال موسكو في مواصلة تشغيل قاعدتيها البحرية والجوية في شمال غرب سوريا.

وفي وقت سابق، الشهر الجاري، أكد متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، أن روسيا تحافظ على علاقاتها مع الإدارة السورية الجديدة وستواصل ذلك في المستقبل.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من حكم آل الأسد.