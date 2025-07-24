تركيا
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شركة تركية تكشف عن "نظام الهدف الوهمي" لتضليل الصواريخ وتستعد لدمجه في المقاتلة "قآن"
أعلنت شركة "EHSİM" التركية المتخصصة في أنظمة الحرب الإلكترونية عن تطوير نظام متقدم يُعرف بـ"نظام الهدف الوهمي" يهدف إلى تضليل الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي المعادية، تمهيداً لدمجه في المقاتلة التركية "قآن".
شركة تركية تكشف عن "نظام الهدف الوهمي" لتضليل الصواريخ وتستعد لدمجه في المقاتلة "قآن"
المدير العام لشركة EHSİM فاتح صاي / AA
منذ 17 ساعات

وقال المدير العام للشركة، فاتح صاي، على هامش معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر "آيدف 2025"، إن شركته، التي تعمل في مجال الحرب الإلكترونية منذ 27 عاماً، طوَّرت النظام لتوفير حماية إضافية للطائرات الحربية خلال تنفيذ مهامها في بيئات عالية التهديد.

وأوضح صاي أن النظام يعتمد على مبدأ "الخداع الإلكتروني" عبر التقاط إشارات الرادار المعادي ثم عرض أهداف وهمية في الجو بطريقة موجهة، بما يخدع أنظمة التتبع والرصد، قائلاً: "يمكننا أن نجعل طائرة F-16 واحدة تظهر كأنها 20 طائرة تحلق في السماء".

وأشار إلى اكتمال اختبارات النظام وبدء عمليات الإنتاج والتسليم تدريجياً إلى القوات الجوية التركية، مؤكداً أن تطوير النظام ليكون متوافقاً مع مقاتلة "قآن" التركية يجري حالياً، مع إضافة قدرات جديدة تناسب المنصة.

كما كشفت الشركة خلال المعرض عن منتج آخر جديد، هو "منظومة التشويش المدمجة"، المصممة للعمل على مسافات قريبة من الرادارات المعادية، إذ تُعطّل أنظمتها بفضل استهلاكها المنخفض للطاقة وبنيتها المساعدة على التخفي.

ويُقام معرض "آيدف 2025" في إسطنبول من 22 إلى 27 يوليو/تموز الجاري، بتنظيم من شركة "KFA" للمعارض، وبرعاية وزارة الدفاع التركية، وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتحت إشراف مؤسسة القوات المسلحة التركية. 

مصدر:TRT Arabi
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