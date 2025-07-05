جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من زيارة رسمية لأذربيجان حيث شارك في القمة 17 لمنظمة التعاون الاقتصادي التي عُقدت بمدينة خانكندي.

وفي سياق الشأن السوري، نقل أردوغان عن نظيره الأذربيجاني إلهام علييف استعداد باكو لتقديم دعم لوجستي يشمل الغاز الطبيعي لصالح سوريا.

أما بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، فأشار الرئيس التركي إلى أن خروقات إسرائيل المتكررة لاتفاقات وقف إطلاق النار حالت دون تحقيق أي هدوء دائم في المنطقة، وقال: "نعمل هذه المرة لتجنب تكرار السيناريو السابق".

وأضاف أن "وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل فتَح الباب لخطوة مماثلة في غزة، وحماس أظهرت مراراً حُسن نيتها في هذا الشأن".

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، أعرب أردوغان عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيلتزم اتفاق تسليم تركيا مقاتلات F-35، مؤكداً أن "هذا الملف لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا العسكرية، بل يمثل أيضاً خطوة لتعزيز الشراكات الدولية، خصوصاً ضمن إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأشار إلى أن تسليم المقاتلات سيحدث "تدريجياً خلال فترة ولاية ترمب"، وفق الاتفاق المبرم بين الجانبين.

وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس التركي على أن ممر زنغزور الواصل بين أذربيجان وتركيا مروراً بأرمينيا وجمهورية نخجوان ذاتية الحكم سيجلب فرصاً جديدة، ليس لأذربيجان فقط، بل لكل المنطقة.

وأضاف: “نعتبر هذا الممر جزءاً من ثورة جيو-اقتصادية”. وأشار إلى أن أرمينيا رغم معارضتها في البداية لمشروع ممر زنغزور فإنها تُظهِر الآن نهجاً أكثر مرونة للمشاركة في التكامل الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بالخلافات القائمة بين أذربيجان وروسيا، قال أردوغان إنّ بلاده تربطها علاقات دبلوماسية واستراتيجية عميقة مع موسكو وباكو.

ولفت إلى أن أنقرة تتابع التوتر بين البلدين من كثب وتدعو إلى ضبط النفس، معرباً عن أمله في ألا تتسبب الأحداث المؤسفة بينهما في "أضرار في العلاقات لا يمكن إصلاحها”.