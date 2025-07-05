تركيا
2 دقيقة قراءة
أردوغان: لن نقبل بشرعنة التنظيمات الإرهابية في سوريا.. ونثق في التزام ترمب تسليم مقاتلات F-35
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رفض بلاده القاطع لأي محاولات تهدف إلى شرعنة التنظيمات الإرهابية أو امتداداتها في سوريا، مشدداً على أن أنقرة لن تقبل بمثل هذه الخطط تحت أي ظرف.
أردوغان: لن نقبل بشرعنة التنظيمات الإرهابية في سوريا.. ونثق في التزام ترمب تسليم مقاتلات F-35
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من زيارة رسمية لأذربيجان / AA
5 يوليو 2025

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من زيارة رسمية لأذربيجان حيث شارك في القمة 17 لمنظمة التعاون الاقتصادي التي عُقدت بمدينة خانكندي.

وفي سياق الشأن السوري، نقل أردوغان عن نظيره الأذربيجاني إلهام علييف استعداد باكو لتقديم دعم لوجستي يشمل الغاز الطبيعي لصالح سوريا.

أما بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، فأشار الرئيس التركي إلى أن خروقات إسرائيل المتكررة لاتفاقات وقف إطلاق النار حالت دون تحقيق أي هدوء دائم في المنطقة، وقال: "نعمل هذه المرة لتجنب تكرار السيناريو السابق".

وأضاف أن "وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل فتَح الباب لخطوة مماثلة في غزة، وحماس أظهرت مراراً حُسن نيتها في هذا الشأن".

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، أعرب أردوغان عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيلتزم اتفاق تسليم تركيا مقاتلات F-35، مؤكداً أن "هذا الملف لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا العسكرية، بل يمثل أيضاً خطوة لتعزيز الشراكات الدولية، خصوصاً ضمن إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأشار إلى أن تسليم المقاتلات سيحدث "تدريجياً خلال فترة ولاية ترمب"، وفق الاتفاق المبرم بين الجانبين.

وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس التركي على أن ممر زنغزور الواصل بين أذربيجان وتركيا مروراً بأرمينيا وجمهورية نخجوان ذاتية الحكم سيجلب فرصاً جديدة، ليس لأذربيجان فقط، بل لكل المنطقة.

وأضاف: “نعتبر هذا الممر جزءاً من ثورة جيو-اقتصادية”. وأشار إلى أن أرمينيا رغم معارضتها في البداية لمشروع ممر زنغزور فإنها تُظهِر الآن نهجاً أكثر مرونة للمشاركة في التكامل الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بالخلافات القائمة بين أذربيجان وروسيا، قال أردوغان إنّ بلاده تربطها علاقات دبلوماسية واستراتيجية عميقة مع موسكو وباكو.

ولفت إلى أن أنقرة تتابع التوتر بين البلدين من كثب وتدعو إلى ضبط النفس، معرباً عن أمله في ألا تتسبب الأحداث المؤسفة بينهما في "أضرار في العلاقات لا يمكن إصلاحها”.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us