سياسة
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متجاوزاً 118 ألف دولار.. بيتكوين يسجل ارتفاعاً تاريخياً مدفوعاً بتدفقات استثمارية وتشريعات أمريكية
سجّلت عملة البيتكوين صباح الجمعة قفزة تاريخية غير مسبوقة، متجاوزة حاجز 118 ألف دولار لأول مرة منذ انطلاقها، مدفوعة بتدفقات قوية على صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) في الولايات المتحدة، وتحركات تشريعية داخل الكونغرس تهدف إلى تنظيم سوق العملات الرقمية.
متجاوزاً 118 ألف دولار.. بيتكوين يسجل ارتفاعاً تاريخياً مدفوعاً بتدفقات استثمارية وتشريعات أمريكية
قفزة تاريخية.. البيتكوين يتجاوز 118 ألف دولار لأول مرة / Reuters
11 يوليو 2025

ووفق بيانات منصة كوين جيكو المتخصصة بأسواق الأصول المشفرة، ارتفعت قيمة البيتكوين من نحو 113 ألف دولار مساء الخميس إلى ذروة بلغت 118 ألف دولار عند الساعة 9:03 صباحاً بتوقيت غرينتش، قبل أن تعاود التراجع الطفيف إلى 117,262 دولاراً لاحقاً.

ويُعَدّ هذا الارتفاع الأكبر في تاريخ العملة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجّل في مايو/أيار الماضي والبالغ 111 ألف دولار.

ويرجّح مراقبون أن هذا الارتفاع يعود إلى تدفقات غير مسبوقة على صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية، التي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين المؤسساتيين، لا سيما في ظل استمرار التراجع في قيمة الدولار، وتزايد الاهتمام التشريعي بسوق الأصول الرقمية داخل أروقة الكونغرس الأمريكي.

وبحسَب مراسل الأناضول، فإنّ المناخ السياسي الأمريكي كان له دور في تعزيز ثقة السوق، خصوصاً في ضوء المواقف المعلنة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي وصفت العملات المشفرة بأنها جزء من مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا السياق، صدَّق مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي على مشروع قانون يُعرَف باسم جينيس أكت، يهدف إلى توفير إطار قانوني لتنظيم العملات المستقرة، وهي عملات رقمية تُربط غالباً بالدولار أو اليورو لضمان استقرار قيمتها.

ومن المرتقب أن يُعرَض مشروع القانون على مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، ما قد يمهّد لاعتراف رسمي أوسع بالأصول الرقمية داخل النظام المالي الأمريكي.

في موازاة هذا الصعود القوي، شهدت أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة موجة تصفيات ضخمة، إذ جرى تصفية أكثر من 1.11 مليار دولار من العقود القصيرة خلال 24 ساعة، في واحدة من أكبر موجات التصفيات منذ بداية 2025، بحسَب شركة كوين غلاس المتخصصة.

ويعكس هذا الاضطراب التقلبات الشديدة في السوق، وتحديداً التأثير العكسي في المضاربين الذين راهنوا على تراجع الأسعار، قبل أن تُفاجِئهم القفزة الكبيرة في سعر العملة.

ويترقب المستثمرون ما ستسفر عنه التطورات القانونية والتشريعية في الولايات المتحدة، باعتبارها المحدد الأكبر لمستقبل سوق الأصول الرقمية في المدى المنظور.

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