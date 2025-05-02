الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف على منازل وخيام وتكيّة في غزة
أعلنت مصادر طبية ومحلية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، في سلسلة غارات إسرائيلية، استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. وجدّدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، دعوتها لتل أبيب بوقف إبادتها للقطاع فوراً.
استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف على منازل وخيام وتكيّة في غزة
الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في كافة غزة / AP
2 مايو 2025

ووفق آخر إحصائية معلنة، ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم الجمعة، إلى 30 شهيداً.

ففي شمال القطاع، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، في استهداف جوي إسرائيلي لبيت عزاء في بلدة بيت لاهيا.

وخلال ساعات الفجر، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على منزل في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين، وفق مصادر طبية.

وفي حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف طال منزلاً بمحيط النادي الأهلي، بينما أطلقت طائرات مسيّرة نيرانها على منازل بحي الزيتون شرقي المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرة مسيرة قصفت تكية في محيط مفترق عبد العال بشارع الجلاء شمالي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين.

أما في جنوب القطاع، فقالت "وفا" نقلاً عن مصادر محلية، إن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيام النازحين قرب مدينة أصداء الترفيهية شمالي مواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما أصيب 3 فلسطينيين في حي الشيخ ناصر بخان يونس إثر قصف مروحي استهدف شقة سكنية.

واستشهد شاب فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي قبل أيام استهدف منزله في منطقة "قيزان النجار" بمدينة خان يونس.

وفي رفح أقصى جنوب القطاع، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات إسرائيلية مسيّرة قصفت منطقة المواصي المكتظة بالنازحين.

من ناحية أخرى، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير مناطق واسعة في المدينة، حسب شهود عيان.

إبادة متعمّدة

وفي ظل استمرار الحصار والمجازر الإسرائيلية، دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إسرائيل إلى "إنهاء حصارها المدمر لقطاع غزة فوراً".

وشدّدت "أمنستي" في بيان اليوم الجمعة، على أن "شهرين من الحصار القاسي واللاإنساني دليل آخر على نية الإبادة الجماعية لدى إسرائيل في غزة".

وأضافت: "حصار إسرائيل لغزة عقاب جماعي وجريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين سلاحاً".

وأوضحت أن "إسرائيل تفرض ظروفاً معيشية صعبة على فلسطينيي غزة لتدميرهم جسدياً وأفعالها تمثل إبادة جماعية".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us