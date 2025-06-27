سياسة
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قوات الاحتلال تواصل اعتقال فلسطينيين بالضفة وسط مواجهات خلال اعتداءات للمستوطنين
اندلعت مواجهات عنيفة فجر اليوم الجمعة، بين فلسطينيين ومستوطنين اقتحموا منطقة "قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس، تزامناً مع تجدّد حملات الاعتقال والمداهمة التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
قوات الاحتلال تواصل اعتقال فلسطينيين بالضفة وسط مواجهات خلال اعتداءات للمستوطنين
قوات الاحتلال بعد اقتحام مستوطنين إسرائيلية منزلاً بالضفة / AA
27 يونيو 2025

واقتحم المستوطنون المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وذلك لأول مرة دون حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وأسفرت عن إصابة 5 مستوطنين.

وهرعت قوات الاحتلال إلى منطقة اقتحام المستوطنين في نابلس لإنقاذهم وتوفير الحماية لهم، بينما شرعت جرافات تابعة للمستوطنين بأعمال تجريف في أراضي المواطنين في بلدة عقربا جنوبي نابلس.

أعمال تجريف

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن أعمال التجريف التي ينفذها المستوطنون منذ أيام في منطقة جبل قرقفة جنوب غربي عقربا، تهدف إلى الاستيلاء عليها لمصلحة التوسع الاستيطاني.

في غضون ذلك، أصيبت فلسطينية برضوض خلال هجوم للمستوطنين على مساكن المواطنين، في مسافر يطا جنوبي الخليل.

وأكد الناشط الإعلامي أسامة مخامرة لـ"وفا" إصابة المواطنة ربيحة النواجعة عقب اعتداء المستوطنين عليها بالضرب خلال مهاجمتهم مساكن المواطنين في قرية سوسيا، وجرى نقلها لمستشفى يطا الحكومي.

وأضاف مخامرة أن مجموعة من المستوطنين اعتدت على مساكن المواطنين، وألقت الحجارة على نوافذ وأبواب تلك المساكن، ما تسبب بأضرار في مسكن المواطن خضر نواجعة، ومسكنين آخرين، بالإضافة إلى وقوع إصابات نتيجة تصدي المواطنين العزّل للهجوم.

اعتقالات يومية

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية، أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المواطنين والشبان، ضمن حملات مداهمة جديدة في مناطق عدة بالضفة الغربية. 

وأشار المكتب إلى أن اعتقالات الاحتلال طالت عدداً من الشبان من رام الله ونابلس وبيت لحم، مشيراً إلى أنه عُرف من بين المعتقلين شفيق مصاروة وجعفر عليان وأيوب محمد أيوب دلايشة وشادي إياد مخلوف من مخيم الجلزون برام الله والبيرة.

ولفت إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا أيضاً محمود حسان هندي، خلال مداهمات نفذوها في قرية تل بمحافظة نابلس.

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال والمستوطنين صعّدوا بشكل غير مسبوق اعتداءاتهم في الضفة الغربية، تزامناً مع حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مصدر:TRT Arabi
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