سياسة
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الهلال السعودي يُقصي مانشستر سيتي ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية
أصبح فريق الهلال السعودي تاريخياً أول فريق عربي يحقق فوزاً على فريق أوروبي في بطولتي كأس العالم للأندية بنظاميه القديم والحديث.
الهلال السعودي يُقصي مانشستر سيتي ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية
مالكوم لاعب الهلال يحتفل بتسجيله الهدف الثاني مع ماركوس ليوناردو / Reuters
1 يوليو 2025

وتمكن الهلال من إقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي من دور الـ16 في النسخة الحالية من البطولة المقامة في الولايات المتحدة، بعد فوزه عليه بنتيجة 4-3 في مباراة ماراثونية امتدت إلى الوقت الإضافي، ليتأهل بذلك إلى دور الثمانية.

وشهدت المباراة، التي جرت مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش) تألقاً هجومياً ودفاعياً من الهلال، الممثل العربي الوحيد في الأدوار الإقصائية، الذي سيواجه في الدور المقبل فريق فلومينينسي البرازيلي، الذي بدوره حقق مفاجأة بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي 2-0 في دور الـ16.

ويعد هذا الانتصار الخامس للهلال في مواجهاته الرسمية مع أندية أوروبية، التي بدأت بمواجهة تشيلسي الإنجليزي في قبل نهائي كأس القارات للأندية 2021 في أبوظبي، إذ خسر الهلال بهدف نظيف، لكنه أظهر مستوى دفاعياً منظماً وأداءً متطوراً.

كما واجه الهلال ريال مدريد في نهائي كأس القارات 2022 بالرباط، وخسر 3-5، لكنه قدم أداءً هجومياً قوياً ونال إشادة واسعة.

وفي نسخة كأس العالم للأندية 2025، نجح الهلال في تحقيق تعادل ثمين 1-1 أمام ريال مدريد، كما تعادل سلباً مع ريد بول سالزبورج، مما ساعده على التأهل للدور التالي.

وتؤكد نتائج المباراة الأخيرة ضد مانشستر سيتي تطور مستوى الهلال وقدرته على منافسة كبار أوروبا، بعد مباراة ماراثونية استمرت 120 دقيقة.

وعلى صعيد المباريات الودية، يمتلك الهلال سجلاً مميزاً من الانتصارات أمام فرق أوروبية، من بينها الفوز على فالنسيا الإسباني في 2005 بنتيجة 2-1، وفوزه التاريخي على مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-2 في 2008، التي شهدت اعتزال الأسطورة سامي الجابر، إضافة إلى مواجهات أخرى مع نوتنجهام فورست.

مصدر:TRT ARABI
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