وسيُعلن عن تأسيس المجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين في اجتماع الغد بمبادرة من البرلمان التركي، وتهدف إلى أن تكون منصة للتعاون والتشاور بشأن القضية الفلسطينية.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة في افتتاح الاجتماع الذي يُنظّم برعاية رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش.

ويحضر الاجتماع كل من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ورئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، ورئيس البرلمان الباكستاني سردار أياز صادق، ورئيس مجلس النواب الماليزي تان سري داتو جوهري بن عبد.

كما يحضر في الاجتماع رئيسة مجلس النواب الإندونيسي بوان ماهاراني، ورئيس البرلمان السنغالي الحاج مالك ندياي، ورئيس مجلس النواب الأردني أحمد علي الصفدي، ورئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم، ونائب رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية حماد أيوب، ونائب رئيس البرلمان الأذربيجاني علي أحمدوف، ونائب رئيس مجلس النواب المصري أحمد سعد الدين.

وتشارك رئيسة مجلس النواب الإسباني فرانشينا أرمينغول سوسياس، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ومن المقرر أن تدعو المجموعة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف قوي ومشترك ضد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما سيجري البرلمانيون المشاركون محادثات ثنائية في إطار الاجتماع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.