تركيا
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أردوغان يستقبل الأمين العام لمجلس أوروبا بالعاصمة أنقرة
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه، في العاصمة أنقرة.
أردوغان يستقبل الأمين العام لمجلس أوروبا بالعاصمة أنقرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه، في أنقرة. / AA
22 أبريل 2025

وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي، بشكل مغلق بعيداً عن وسائل الإعلام.

وبحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، قال الرئيس أردوغان إن أنقرة تولي أهمية للحوار البناء والتفاعل مع مجلس أوروبا، مشيراً إلى استمرار التعاون بين بلاده مع المجلس وباقي هيئات حقوق الإنسان الدولية.

ولفت إلى أن تصاعد العنصرية ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب في أوروبا مؤخراً، وصلت مستويات مثيرة للقلق، معرباً عن تطلعاته من مجلس أوروبا لمزيد من الحساسية بهذا الخصوص.

كما أشار الرئيس التركي إلى استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، مضيفاً أنه ينتظر من أوروبا أن ترفع صوتها في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري أردوغان للسياسات الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قيليتش.

وكان "بيرسيه" التقى فيدان في وقت سابق من اليوم، وبحث الجانبان قضايا التعاون بين تركيا ومجلس أوروبا.

مصدر:TRT ARABI
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