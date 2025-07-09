تركيا
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إسلام آباد.. رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل فيدان وغولر
استقبل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر، في العاصمة إسلام أباد.
إسلام آباد.. رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل فيدان وغولر
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يستقبل وزير الخارجية التركي هكان فيدان ووزير الدفاع الوطني التركي يشار غولر، في إسلام آباد. / AA
9 يوليو 2025

وقالت وزارة الخارجية التركية في منشور على إكس، اليوم الأربعاء، إن فيدان وغولر التقيا رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد.

والتقى فيدان، في وقت سابق اليوم، نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، بمشاركة وزير الدفاع التركي يشار غولر، في إسلام آباد.

 وفي وقت سابق الأربعاء، التقى غولر، قائد القوات الجوية الباكستاني ظهير أحمد بابر سيدو في العاصمة إسلام أباد، وأفاد بيان صادر عن الجيش الباكستاني، بأن اللقاء جاء في إطار زيارة رسمية يجريها غولر إلى باكستان، دون الإعلان عن مدتها.

ويجري الوزيران فيدان وغولر زيارة رسمية إلى باكستان بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني، أكد فيدان أن شركات تركية ستنفذ عمليات تنقيب عن النفط والغاز، هي الأولى من نوعها، قبالة سواحل باكستان، مشيراً إلى وجود جهود لرفع حجم التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار، لافتاً إلى إجراء مباحثات حول آليات التعاون في مجالات التعدين والغاز الطبيعي والنفط والمعادن النادرة.

وأوضح فيدان أن تركيا وباكستان حققتا خطوات مهمة في مجال الصناعات الدفاعية، معتبراً أن هذه النجاحات "مصدر فخر لنا جميعاً"، وشدد على أنه وغولر، عقدا اجتماعاً مثمراً للغاية في إسلام أباد مع وزير الخارجية الباكستاني.

وفي سياق آخر، أشار فيدان، إلى أن تركيا وباكستان بصفتهما جارتين لإيران، أدانتا الهجمات الإسرائيلية على الأخيرة بأشد العبارات، وأكد أن العدوان الإسرائيلي لا يشكل خطراً على دول المنطقة فحسب، بل على العالم بأسره.

وأردف أنه "يجب أن لا يُسمح للهجمات الإسرائيلية على إيران أن تصرف انتباه الرأي العام الدولي عن الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".، وأوضح، أنه بحث مع نظيره الباكستاني الخطوات الممكنة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

مصدر:TRT ARABI
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