الحرب على غزة
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وزير الخارجية التركي يدعو إلى دعم فلسطين وعودة سوريا إلى مكانتها الدولية
شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة، على ضرورة دعم القضية الفلسطينية وإعادة سوريا إلى مكانتها الدولية، خلال كلمته في اجتماع مجلس وزراء الخارجية الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، في جدة بالمملكة العربية السعودية.
وزير الخارجية التركي يدعو إلى دعم فلسطين وعودة سوريا إلى مكانتها الدولية
فيدان: لا بديل عن حماية الهوية الفلسطينية والإسلامية لفلسطين / AA
7 مارس 2025

وأشار فيدان إلى أن المسلمين يواجهون العديد من المظالم، وأن الفلسطينيين يعانون من آلام كبيرة، وأكد أن التاريخ سيحكم علينا بأفعالنا، داعياً إلى العمل معاً لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف: "لا بديل عن حماية الهوية الفلسطينية والإسلامية لفلسطين"، وأكد دعم تركيا للخطة التي جرى اعتمادها في القاهرة.

ودعا فيدان إلى إرسال رسالة قوية للعالم تؤكد أن غزة أرض فلسطينية وستظل كذلك، مؤكداً أن خطط تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم غير مقبولة بأي شكل من الأشكال.

وأعرب فيدان عن قلقه إزاء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ودعا إلى إفشال دعوات المتطرفين الإسرائيليين لضم الضفة الغربية. كما حذر من محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والسياسي للمسجد الأقصى المبارك. 

وأكد الوزير التركي أن التطورات الأخيرة في سوريا ذات طابع تاريخي، وأشار إلى أن السوريين لديهم الآن فرصة لتقرير مصيرهم، مع التأكيد أن استعادة الاستقرار والأمن يجب أن يكونا أولوية، على أساس السيطرة الكاملة للحكومة المركزية وسلامة الأراضي. 

ورحّب فيدان في كلمته بقرار إعادة عضوية سوريا إلى منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً أهمية العمل المشترك لضمان عودة سوريا إلى مكانتها الإقليمية والدولية المستحقة.

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