الحرب على غزة
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إسرائيل تعلن اعتراضها صاروخاً أُطلق من اليمن أدخل ملايين إلى الملاجئ
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس اعتراضه صاروخا أُطلق من اليمن بعدما دوّت صفارات الإنذار، ودخول ملايين إلى الملاجئ في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل.
إسرائيل تعلن اعتراضها صاروخاً أُطلق من اليمن أدخل ملايين إلى الملاجئ
إسرائيل تعلن اعتراضها صاروخ أُطلق من اليمن / إعلام عبري
10 يوليو 2025

وقال الجيش عبر منصة إكس إن "سلاح الجوّ اعترض قبل قليل صاروخاً أُطلقَ من اليمن وتسبّب في تفعيل الإنذارات في بعض مناطق البلاد". 

من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن صفارات الإنذار دوّت فجر اليوم الخميس في عديد من البلدات وسط إسرائيل وفي منطقة القدس، عقب إطلاق صاروخ من اليمن، مما دفع ملايين الأشخاص إلى الدخول إلى الملاجئ. 

وأضافت أن الجيش أعلن لاحقاً أن الصاروخ اعترضته منظومة "حتس" (السهم)، وتُعَدّ هذه أول مرة تُطلِق فيها صفارات الإنذار. 

ولم يصدر تعليق من جماعة الحوثي حول الاستهداف حتى ساعة إعداد الخبر. 

ويؤكد الحوثيون استمرارهم في مهاجمة إسرائيل حتى إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين بقطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفَت الإبادة أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT Arabi
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