سياسة
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سويسرا تغلق مكتب "مؤسسة غزة الإنسانية" في جنيف لغياب التمثيل القانوني
أمرت الهيئة الاتحادية للرقابة على المؤسسات في سويسرا، اليوم الأربعاء، بإغلاق مكتب "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، في مدينة جنيف.
سويسرا تغلق مكتب "مؤسسة غزة الإنسانية" في جنيف لغياب التمثيل القانوني
سويسرا تغلق مكتب "مؤسسة غزة الإنسانية" في جنيف لغياب التمثيل القانوني / Reuters Archive
2 يوليو 2025

وأوضحت الهيئة الاتحادية أن المؤسسة لا تملك أي عنوان أو ممثل رسمي لها في جنيف، ولم تتخذ خطوات لمعالجة هذا الوضع، مشيرة إلى أن جميع علاقاتها مع سويسرا "انقطعت نهائياً".

وبحسب ما أفاد به التليفزيون السويسري الرسمي، أكدت وزارة الداخلية السويسرية إغلاق فرع المؤسسة، الذي افتُتح مطلع عام 2025 بهدف تنسيق توزيع الغذاء في قطاع غزة، من دون وساطة من الأمم المتحدة.

وكانت منظمة "ترايل إنترناشونال"، وهي منظمة غير حكومية مقرها سويسرا، قد دعت في وقت سابق المسؤولين في جنيف إلى فتح تحقيق بشأن مدى امتثال "مؤسسة غزة الإنسانية" للقانونين السويسري والدولي، كما طالبت بتوضيح ما إذا كانت المؤسسة تستعين بشركات أمنية خاصة في توزيع المساعدات.

وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدأت تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، إذ يستهدف رصاص الاحتلال الفلسطينيين المجوعين في أثناء انتظارهم الغذاء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT Arabi
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