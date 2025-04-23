تركيا
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أردوغان: جميع مؤسسات الدولة متأهبة للتعامل مع تبعات زلزال إسطنبول
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن جميع مؤسسات الدولة بحالة تأهب للتعامل مع تبعات الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول ظهر اليوم الأربعاء.
أردوغان: جميع مؤسسات الدولة متأهبة للتعامل مع تبعات زلزال إسطنبول
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال فعالية بمناسبة "عيد السيادة الوطنية والطفولة"، أنقرة / AA
23 أبريل 2025

وأوضح الرئيس التركي في كلمة خلال فاعلية بمناسبة "عيد السيادة الوطنية والطفولة"، أن جهود البحث وفحص الأبنية ما زالت مستمرة.

وأضاف: "نتمنى السلامة لجميع مواطنينا، ونؤكد أن جميع مؤسسات دولتنا، وخاصةً إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) ووزارة الصحة، في حالة تأهب حالياً، وتستمر جهود البحث وفحص الأبنية بدقة متناهية".

وأردف: "كما نتابع التطورات من كثب، وقبل وصولي إلى هنا، تلقيتُ أحدث المعلومات من الوزراء، وكذلك من رئيس إدارة الكوارث والطوارئ ووالي إسطنبول".

وتابع مطمئناً المواطنين: "الحمد لله، لا يبدو أن هناك أي مشكلات حتى الآن، أدعو الله أن يحفظ بلادنا وشعبنا من جميع أنواع الكوارث والحوادث والاضطرابات".

وعند الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي (+3 تغ)​​​​​​ ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة مدينة إسطنبول شمال غربي تركيا، وتبعه عدد من الهزات الارتدادية.

وأعلنت ولاية إسطنبول إصابة 151 شخصاً بسبب حالات القفز من المنازل نتيجة الهلع، بينما لم يرد بلاغات عن خسائر بشرية.

مصدر:TRT ARABI
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