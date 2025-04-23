وأوضح الرئيس التركي في كلمة خلال فاعلية بمناسبة "عيد السيادة الوطنية والطفولة"، أن جهود البحث وفحص الأبنية ما زالت مستمرة.

وأضاف: "نتمنى السلامة لجميع مواطنينا، ونؤكد أن جميع مؤسسات دولتنا، وخاصةً إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) ووزارة الصحة، في حالة تأهب حالياً، وتستمر جهود البحث وفحص الأبنية بدقة متناهية".

وأردف: "كما نتابع التطورات من كثب، وقبل وصولي إلى هنا، تلقيتُ أحدث المعلومات من الوزراء، وكذلك من رئيس إدارة الكوارث والطوارئ ووالي إسطنبول".

وتابع مطمئناً المواطنين: "الحمد لله، لا يبدو أن هناك أي مشكلات حتى الآن، أدعو الله أن يحفظ بلادنا وشعبنا من جميع أنواع الكوارث والحوادث والاضطرابات".

وعند الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي (+3 تغ)​​​​​​ ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة مدينة إسطنبول شمال غربي تركيا، وتبعه عدد من الهزات الارتدادية.

وأعلنت ولاية إسطنبول إصابة 151 شخصاً بسبب حالات القفز من المنازل نتيجة الهلع، بينما لم يرد بلاغات عن خسائر بشرية.