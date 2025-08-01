الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
رغم الأرقام والموت والجوع.. 47% من الإسرائيليين ينكرون المجاعة في غزة
أكد استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف العبرية، أنّ نحو نصف الإسرائيليين يُنكرون وجود مجاعة في قطاع غزة، رغم تفشيها الواسع واعتراف المنظمات الدولية بذلك، فيما تستمر الحكومة الإسرائيلية في فقدان التأييد الشعبي وسط تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية.
رغم الأرقام والموت والجوع.. 47% من الإسرائيليين ينكرون المجاعة في غزة
نصف الإسرائيليين "لا يرون" الجوع في غزة! / AA
1 أغسطس 2025

ووفق نتائج الاستطلاع التي نُشرت الجمعة، قال 47 في المئة من المشاركين إنهم لا يرون أن هناك تجويعاً في غزة، فيما تحدث 41 في المئة عن وجود أزمة إنسانية، منهم 23 في المئة أبدوا اهتماماً بالأمر، و18 في المئة قالوا إنهم لا يكترثون، فيما أجاب 12 في المئة بعدم المعرفة.

يأتي هذا الإنكار في وقت يعيش فيه قطاع غزة واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية فتكاً، إذ تتقاطع المجاعة المستشرية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنذ 2 مارس/آذار 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما أدى إلى تسارع انتشار المجاعة.

على صعيد آخر، أظهر الاستطلاع تنامي القلق داخل إسرائيل من تصاعد ما تسمى "معاداة السامية"، إذ قال 61 في المئة من المشاركين إنهم يخشون الاعتداء عليهم في حال سفرهم إلى دول أوروبية، مقابل 31 في المئة لا يتشاركون هذا القلق، و8 في المئة لم يحددوا موقفهم.

سياسيّاً، أشار الاستطلاع إلى تراجع شعبية الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، إذ توقّع حصول المعارضة على 66 مقعداً في الكنيست مقابل 44 فقط للائتلاف، لو أُجريت انتخابات اليوم. وتُظهر هذه النتائج تواصلاً في التراجع، حيث كان استطلاع الأسبوع الماضي قد منح المعارضة 61 مقعداً مقابل 49 للائتلاف.

موصى به

الاستطلاع شمل 511 شخصاً، وأُجري يومي 30 و31 يوليو/تموز الماضي بهامش خطأ يبلغ 4.4 في المئة.

وتنتهي ولاية الحكومة الحالية أواخر العام المقبل، دون مؤشرات على إجراء انتخابات مبكرة، في ظل تمسّك نتنياهو بالسلطة ورفضه الدعوات المتزايدة للذهاب إلى صناديق الاقتراع، على الرغم من استمرار جرائم الحرب التي تُرتكب في غزة.

وأسفرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن استشهاد وإصابة أكثر من 207 آلاف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن فقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، وتشريد مئات الآلاف، وسط مجاعة أودت بحياة كثيرين، في ظل صمت عالمي.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us