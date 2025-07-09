جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده فيدان مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، في العاصمة إسلام أباد، عقب محادثات ثنائية شملت مجالات الطاقة والتجارة والتعليم والتعاون المؤسسي.

وقال فيدان إن الاتفاقية الموقعة في أبريل/نيسان الماضي بين شركة النفط التركية وشركات باكستانية تمثل "خطوة بالغة الأهمية"، موضحاً أنه "بفضل هذه الاتفاقية ستتمكن الشركات من تنفيذ عمليات تنقيب بحرية للمرة الأولى في تاريخ العلاقات الثنائية".

وأضاف الوزير التركي أن بلاده تعمل مع باكستان على رفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 5 مليارات دولار، مشيراً إلى وجود مباحثات متقدمة في مجالات التعدين، والغاز الطبيعي، والنفط، والمعادن النادرة.

وأكد فيدان أن العلاقات بين تركيا وباكستان تقوم على أسس من "الأخوة والتضامن"، وأن العمل جارٍ لتطوير هذه العلاقات في عدة مجالات من خلال التعاون المؤسسي مع المؤسسات الباكستانية.

كما أشار إلى جهود تبذلها أنقرة لتوسيع شبكة التعليم التركي في باكستان بالتعاون مع وقف المعارف التركي، في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين.



