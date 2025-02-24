الحرب على غزة
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منها السيطرة الأمنية.. كوهين يحدد 4 شروط لمواصلة اتفاق وقف النار في غزة
أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين، أربعة شروط لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما عبّر عن تأييده لضمّ الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.
منها السيطرة الأمنية.. كوهين يحدد 4 شروط لمواصلة اتفاق وقف النار في غزة
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين. / AA Archive
24 فبراير 2025

وأوضح كوهين، وهو عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية أن الشروط التي وضعتها إسرائيل هي: الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وإبعاد حركة حماس عن قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وتولي إسرائيل السيطرة الأمنية عليه.

وفي موضوع آخر، أبدى الوزير دعمه لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أنه يؤيد تطبيق السيادة الإسرائيلية عليها، ويعتبر أن هذا الأمر "ممكن وواقعي وصائب"، دون تحديد مساحة معينة للضم.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وسّع جيش الاحتلال عملياته العسكرية التي أطلق عليها اسم "السور الحديدي"، في مدن ومخيمات الفلسطينيين شمال الضفة الغربية، وخصوصاً في جنين وطولكرم وطوباس، مخلفاً 61 شهيداً وفق وزارة الصحة، ونزوح عشرات الآلاف، ودمار واسع.

ويأتي توسيع العمليات العسكرية شمال الضفة الغربية بعد تصعيد جيش الاحتلال والمستوطنين اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، منذ بدء الإبادة في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 923 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفاً و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة في غزة، خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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