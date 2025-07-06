تركيا
2 دقيقة قراءة
استشهاد 5 جنود أتراك متأثرين بغاز الميثان في أحد الكهوف شمالي العراق
استشهد 5 جنود أتراك، الأحد، إثر تعرضهم لغاز الميثان خلال عمليات بحث وتمشيط في أحد الكهوف بمنطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.
استشهاد 5 جنود أتراك متأثرين بغاز الميثان في أحد الكهوف شمالي العراق
استشهاد 5 جنود أتراك متأثرين بغاز الميثان في أحد الكهوف شمالي العراق / AA
6 يوليو 2025

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن 19 جندياً تعرضوا لغاز الميثان داخل كهف على ارتفاع 852 متراً في منطقة عملية "المخلب-القفل".

وأشارت الوزارة إلى أن الجنود كانوا يشاركون في عملية متواصلة للعثور على جثمان جندي استشهد في 2022 بنيران الإرهابيين في المنطقة.

وذكرت أن الجنود الذين تعرضوا لغاز الميثان في الكهف، نُقلوا إلى المستشفى، إلا أن 5 منهم لقوا مصرعهم.

وقدمت وزارة الدفاع تعازيها لأسر الجنود الشهداء وللشعب التركي.

من جهته أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حزنه العميق إزاء استشهاد الجنود، متمنياً الشفاء العاجل لرفاقهم الذين يخضعون للعلاج.

وتقدم الرئيس أردوغان، في منشور عبر منصة إكس، بالتعازي إلى أسر الجنود والقوات المسلحة التركية.

وقال: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ استشهاد عدد من جنودنا الأبطال الذين نقلوا إلى المستشفى للعلاج إثر تأثرهم بغاز الميثان في أثناء أنشطة البحث في منطقة عملية المخلب-القفل".

من جانبه أوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن الدولة التركية "تواصل بكل إمكانياتها، جهود البحث التي تُنفذ بدقة وعزيمة منذ فترة طويلة للوصول إلى جثمان الضابط البطل الشهيد، الملازم الأول مشاة نوري ميليه بوزقورت، الذي استُشهد في أثناء عملية تفتيش وتطهير لإحدى المغارات ضمن عملية "المخلب-القفل" بتاريخ 28 مايو/أيار 2022".

وتابع ألطون في منشور على حسابه عبر منصة إكس، "خلال تنفيذ عملية تفتيش بتاريخ 6 يوليو/تموز 2025 داخل مغارة تقع في تلة يبلغ ارتفاعها 852 متراً، التي كانت تُستخدم سابقاً مشفى وجرى تطهيرها من العناصر الإرهابية، تعرض 19 جندياً تركياً لحالة اختناق شديدة بسبب تراكم غاز الميثان".

وأضاف: "جرى نقل الجنود فوراً إلى المراكز الصحية. إلا أنه، ورغم جميع المحاولات الطبية، فقد استشهد خمسة من الجنود متأثرين بإصابتهم. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث نجم عن تراكم طبيعي لغاز الميثان داخل المغارة".

وأشار ألطون إلى أن "هذا الحادث الأليم أحدث جرحاً عميقاً في وجدان الأمة التركية".

وختم منشوره قائلاً: "نسأل الله الرحمة لشهدائنا الأبرار، ونتقدم بأحر التعازي لعائلاتهم المفجوعة، ونعزي القوات المسلحة التركية وأمتنا. كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وفي 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل" ضد تنظيم "PKK" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us