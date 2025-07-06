وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن 19 جندياً تعرضوا لغاز الميثان داخل كهف على ارتفاع 852 متراً في منطقة عملية "المخلب-القفل".

وأشارت الوزارة إلى أن الجنود كانوا يشاركون في عملية متواصلة للعثور على جثمان جندي استشهد في 2022 بنيران الإرهابيين في المنطقة.

وذكرت أن الجنود الذين تعرضوا لغاز الميثان في الكهف، نُقلوا إلى المستشفى، إلا أن 5 منهم لقوا مصرعهم.

وقدمت وزارة الدفاع تعازيها لأسر الجنود الشهداء وللشعب التركي.

من جهته أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حزنه العميق إزاء استشهاد الجنود، متمنياً الشفاء العاجل لرفاقهم الذين يخضعون للعلاج.

وتقدم الرئيس أردوغان، في منشور عبر منصة إكس، بالتعازي إلى أسر الجنود والقوات المسلحة التركية.

وقال: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ استشهاد عدد من جنودنا الأبطال الذين نقلوا إلى المستشفى للعلاج إثر تأثرهم بغاز الميثان في أثناء أنشطة البحث في منطقة عملية المخلب-القفل".

من جانبه أوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن الدولة التركية "تواصل بكل إمكانياتها، جهود البحث التي تُنفذ بدقة وعزيمة منذ فترة طويلة للوصول إلى جثمان الضابط البطل الشهيد، الملازم الأول مشاة نوري ميليه بوزقورت، الذي استُشهد في أثناء عملية تفتيش وتطهير لإحدى المغارات ضمن عملية "المخلب-القفل" بتاريخ 28 مايو/أيار 2022".

وتابع ألطون في منشور على حسابه عبر منصة إكس، "خلال تنفيذ عملية تفتيش بتاريخ 6 يوليو/تموز 2025 داخل مغارة تقع في تلة يبلغ ارتفاعها 852 متراً، التي كانت تُستخدم سابقاً مشفى وجرى تطهيرها من العناصر الإرهابية، تعرض 19 جندياً تركياً لحالة اختناق شديدة بسبب تراكم غاز الميثان".

وأضاف: "جرى نقل الجنود فوراً إلى المراكز الصحية. إلا أنه، ورغم جميع المحاولات الطبية، فقد استشهد خمسة من الجنود متأثرين بإصابتهم. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث نجم عن تراكم طبيعي لغاز الميثان داخل المغارة".

وأشار ألطون إلى أن "هذا الحادث الأليم أحدث جرحاً عميقاً في وجدان الأمة التركية".

وختم منشوره قائلاً: "نسأل الله الرحمة لشهدائنا الأبرار، ونتقدم بأحر التعازي لعائلاتهم المفجوعة، ونعزي القوات المسلحة التركية وأمتنا. كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وفي 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل" ضد تنظيم "PKK" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.