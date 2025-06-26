وكان في وداع أردوغان بمطار شيفول الدولي بأمستردام، الممثل التركي الدائم لدى الناتو السفير باسات أوزتورك، وسفير أنقرة في لاهاي سلجوق أونال، ومسؤولون هولنديون.

وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في القمة التي عُقدت في لاهاي يومي الثلاثاء والأربعاء، وحضرها زعماء ورؤساء حكومات الحلف.

والتقى أردوغان على هامش القمة، زعماء عدد من الدول، أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتز، ورئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضاً الرئيس الروماني نيكوسور دان.

ويرافق الرئيس التركي في رحلة العودة من هولندا عقيلته أمينة أردوغان، ووزيرا الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليتش.