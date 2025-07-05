وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن اللقاء جرى في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، وتناول العلاقات الثنائية وآفاق تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك خلال زيارة تعد الأولى من نوعها منذ انهيار نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية، أنها أعادت العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع سوريا، بالتزامن مع زيارة الوزير لامي إلى دمشق، بعد قطيعة استمرت أكثر من 13 عاماً بسبب ممارسات النظام المنهار في قمع الثورة السورية منذ عام 2011.

وقال لامي في بيان رسمي: "يوجد أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمناً وازدهاراً لجميع السوريين".

وفي إطار دعمها للتحول السياسي في سوريا، أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص حزمة مساعدات إنسانية عاجلة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني، في ظل استمرار التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه البلاد منذ اندلاع الثورة قبل أكثر من 13 عاماً.

وتأتي زيارة لامي الحالية بعد سلسلة خطوات بريطانية تمهيدية، أبرزها إرسال وفد رسمي رفيع المستوى إلى دمشق عقب سقوط نظام الأسد بأيام، في مبادرة هدفت إلى التواصل المباشر مع السلطات السورية الجديدة، وبحث آليات التعاون وإمكانية رفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.

كما شارك وزير الخارجية البريطاني في اجتماعات الرياض بشأن سوريا، التي عُقدت في العاصمة السعودية في 12 يناير/كانون الثاني 2025، والتي ركزت آنذاك على دعم الحكومة الجديدة في دمشق وإعادة دمج سوريا في محيطها العربي والدولي.

وكانت بريطانيا، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، قد فرضت عقوبات صارمة على نظام بشار الأسد منذ عام 2011، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، ومنع تصدير التكنولوجيا، إضافة إلى حظر شامل على التعاملات السياسية والاقتصادية مع النظام السابق، على خلفية الانتهاكات الواسعة التي ارتُكبت خلال قمع الثورة الشعبية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.