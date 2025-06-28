وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان، عن أسفها لسقوط ضحايا وإصابات في الهجوم الإرهابي، وقالت: "نُدين الهجوم الشنيع بأشد العبارات، ونسأل الله الرحمة لمن فقدوا حياتهم والشفاء العاجل للجرحى".

وشدّد البيان على مواصلة تركيا تضامنها مع باكستان في حربها ضد الإرهاب.

ووفقًا للتقارير الأولية، قُتل 13 جندياً وجُرح 24 شخصاً بينهم مدنيون، في الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا.

وتشهد باكستان تصاعداً في الهجمات المسلحة، خصوصاً في إقليمَي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان "TTP" بتنفيذ هجمات انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة كابل.

في المقابل ينشط في إقليم بلوشستان مسلحو جيش تحرير بلوشستان "BLA"، الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان ومنحه حكماً ذاتياً لسكانه من قومية البلوش.