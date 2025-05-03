سياسة
2 دقيقة قراءة
"الحوثي" تعلن قصف هدف عسكري وسط إسرائيل بصاروخ باليستي
أكدت جماعة الحوثي اليمنية اليوم السبت، إصابتها هدفاً عسكرياً وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".
"الحوثي" تعلن قصف هدف عسكري وسط إسرائيل بصاروخ باليستي
الحوثيون يستهدفون بصواريخ باليستية أهدافا في إسرائيل / AP
3 مايو 2025

وقالت القوات المسلحة التابعة للجماعة، في بيان نشرته قناة المسيرة: "نفذنا عملية عسكرية على هدف عسكري للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة (قرب تل أبيب)".

وأشار البيان إلى أنه جرى تنفيذ العملية "بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع (فلسطين 2)".

وأكد أن الصاروخ "وصل إلى هدفه في ما فشلت المنظومة الاعتراضية (في إسرائيل) من التصدي له".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد ادعى في وقت سابق اليوم، أنه "اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن".

وحذرت جماعة الحوثي من امتداد تداعيات حالة الصمت والخذلان العربي إزاء ما يحدث في غزة إلى بلدان أخرى، قائلة إن "العدو سيتمادى أكثر في التوسع فيها والعدوان عليها"، وفق البيان.

وأضاف البيان: "التحرك لدعم غزة خير من انتظار الخطر حتى يصل إلى كل العواصم"، مؤكداً استمرار الحوثيين في "دعم وإسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وأمس الجمعة، أفاد جيش الاحتلال بتعرض شمال إسرائيل لصاروخ قال إن مصدره اليمن، مشيراً إلى أنه اعترض صاروخاً ثانياً.

ومساء أمس الجمعة، قالت القناة "13" العبرية إنه منذ استئناف الجيش حرب الإبادة على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي "أطلق الحوثيون 25 صاروخاً باتجاه إسرائيل، بينها 3 على شمالي البلاد".

بدورها، قالت جماعة الحوثي الجمعة، إنها قصفت "قاعدة رامات ديفيد الجوية شرق منطقة حيفا شمال إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي وأصابتها"، فيما قالت تل أبيب إنها تمكنت من اعتراضه.

يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه الجماعة لهجوم من الولايات المتحدة، التي استأنفت هجماتها ضد اليمن في 15 مارس/آذار الماضي، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترمب للجيش الأمريكي بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us