تركيا
1 دقيقة قراءة
"ذاكرة الجمهورية".. 61 عاماً على تأسيس شبكة الإذاعة والتلفزيون التركية
بعد أكثر من نصف قرن من الخبرة الإعلامية، تُعَد شبكة TRT حالياً من أهم الشبكات العالمية الرائدة في مجالها، وتصل TRT حالياً إلى 7 قارات من خلال 18 شبكة تلفزيونية ومحطات إذاعية وعشرات المنصات الرقمية.
"ذاكرة الجمهورية".. 61 عاماً على تأسيس شبكة الإذاعة والتلفزيون التركية
شبكة الإذاعة والتليفزيون التركية TRT، تحتفل بالذكرى الـ61 على تأسيسها / Other
1 مايو 2025

تحتفل شبكة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، بالذكرى الـ61 على تأسيسها، إذ وُضع حجر أساس الشبكة بموجب قانون صدر في 1 مايو/أيار 1964، ومنذ ذلك الوقت، أصبحت TRT الذاكرة السمعية والبصرية للجمهورية التركية.

وبدأت الشبكة في البث الإذاعي في 6 مايو/أيار 1927 قبل ظهور التلفاز. وفي 31 يناير/كانون الثاني 1968، بدأ البث التجريبي الأول في استوديو مدحت باشا بالعاصمة أنقرة.

61 عاماً من البث الموثق والموضوعي

بعد أكثر من نصف قرن من الخبرة الإعلامية، تُعَد شبكة TRT حالياً من أهم الشبكات العالمية الرائدة في مجالها، وهو ما أشار إليه المدير العام لشبكة TRT محمد زاهد صوباجي في منشور على حسابه في منصة إكس اليوم الخميس قائلاً "اليوم، تبلغ قناة TRT، الصوت القوي لتركيا على الساحة العالمية، 61 عاماً".

وتابع "بفضل القوة التي نستمدها من ذاكرتنا وإيماننا بالمستقبل، سنواصل توسيع مجال وجود مؤسستنا وتعزيز دائرة نفوذها".وختم منشوره بالقول "TRT هي الذاكرة والمستقبل"

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us