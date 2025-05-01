تحتفل شبكة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، بالذكرى الـ61 على تأسيسها، إذ وُضع حجر أساس الشبكة بموجب قانون صدر في 1 مايو/أيار 1964، ومنذ ذلك الوقت، أصبحت TRT الذاكرة السمعية والبصرية للجمهورية التركية.

وبدأت الشبكة في البث الإذاعي في 6 مايو/أيار 1927 قبل ظهور التلفاز. وفي 31 يناير/كانون الثاني 1968، بدأ البث التجريبي الأول في استوديو مدحت باشا بالعاصمة أنقرة.

61 عاماً من البث الموثق والموضوعي

بعد أكثر من نصف قرن من الخبرة الإعلامية، تُعَد شبكة TRT حالياً من أهم الشبكات العالمية الرائدة في مجالها، وهو ما أشار إليه المدير العام لشبكة TRT محمد زاهد صوباجي في منشور على حسابه في منصة إكس اليوم الخميس قائلاً "اليوم، تبلغ قناة TRT، الصوت القوي لتركيا على الساحة العالمية، 61 عاماً".

وتابع "بفضل القوة التي نستمدها من ذاكرتنا وإيماننا بالمستقبل، سنواصل توسيع مجال وجود مؤسستنا وتعزيز دائرة نفوذها".وختم منشوره بالقول "TRT هي الذاكرة والمستقبل"