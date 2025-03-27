وذكرت قناة الأقصى التليفزيونية التابعة لحماس بأن القانوع استُشهد بعد استهداف الاحتلال جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن نفس الغارة التي استهدفت مخيم حلاوة للنازحين أسفرت عن إصابة عدة أشخاص.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، استشهد القياديان البارزان في حماس إسماعيل برهوم وصلاح البردويل في غارات للاحتلال على القطاع.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/آذار الجاري.

ورغم التزام حركة حماس بنود الاتفاق، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.