جرى توقيع الاتفاقية على هامش معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر "آيدف 2025"، المقام في إسطنبول.

وفي مايو/أيار الماضي، وقَّعت "توساش" اتفاق تفاهم مع إسبانيا يمهد لتصدير أول طائرة هجومية وتدريبية محلية الصنع "حرجيت"، والتعاون في إنتاج البنية التحتية اللازمة للطائرة في البلد الأوروبي.

وتوضح الاتفاقية بين "توساش" و"إيرباص" دور الشركتين في مشروع "حرجيت"، وترسي الشراكة بينهما في عملية تصدير الطائرة إلى إسبانيا.

وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تسريع عملية انضمام طائرة "حرجيت" إلى أسطول سلاح الجو الإسباني.

وجرى الاتفاق على شراء ما يصل إلى 30 طائرة “حرجيت” لتلبية احتياجات إسبانيا من طائرات التدريب النفاثة.

ومن المتوقع توقيع عقد البيع النهائي أواخر العام الجاري، على أن تبدأ عمليات تسليم الطائرات عام 2028.

وتعد الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين "توساش" و"إيرباص" خطوة مهمة ليس لمشروع "حرجيت" فحسب، بل أيضاً لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الدفاع والفضاء.

وفي تصريحات بشأن الاتفاقية المبرمة، أشار المدير العام لـ"توساش" محمد دمير أوغلو، إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة عالمية رائدة مثل "إيرباص" لا تقتصر على النجاح في التصدير، بل هي أيضاً دليل على المستوى التكنولوجي الذي وصلت إليه صناعة الطيران التركية عالمياً.

وأكد دمير أوغلو أن تحليق طائرة "حرجيت" فوق إسبانيا يُظهر مرة أخرى القدرة التنافسية للصناعات الدفاعية التركية على الساحة الدولية.

وعام 2017، أطلقت "توساش" مشروع تصنيع طائرة نفاثة تدريبية تحت اسم "حُرجيت"، بهدف تدريب الطيارين في المستقبل.

ومن المتوقع أن يجري تسليح بعض طائرات "حرجيت" لتصبح هجومية خفيفة، تستخدم في تقديم الدعم الجوي في تركيا والمناطق القريبة منها.

ويُقام معرض "آيدف 2025"، بشراكة إعلامية من الأناضول وبرعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة "KFA" للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/تموز الجاري.