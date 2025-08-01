جاء ذلك في بيان صدر عن القيادي في الحركة عزت الرشق، تعقيباً على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، زعم خلالها أن الحركة "تسرق" المساعدات.

وفي وقت سابق الجمعة، اتهم ترمب في حديثه لموقع "أكسيوس" الإخباري، حركة حماس بـ"سرقة" المساعدات التي تدخل إلى غزة، معرباً عن "قلقه" إزاء التقارير التي تتحدث عن المجاعة بالقطاع.

ووفق الموقع الإخباري، أفاد ترمب باستمرار العمل على خطة لتقديم مساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية تسببت بها إسرائيل، دون ذكر تفاصيل عنها.

وتعقيباً على ذلك، قال الرشق: "نستنكر بشدّة ترديد الرئيس الأمريكي ترمب للمزاعم والأكاذيب الإسرائيلية باتهام حركة حماس بسرقة وبيع المساعدات الإنسانية في غزة"، وتابع: "اتهامات ترمب باطلة ولا تستند إلى أي دليل، وهي تبرّئ المجرم وتحمّل الضحية المسؤولية".

وأوضح الرشق، أن "تقارير وشهادات منظمات دولية بما فيها الأمم المتحدة سبق وفندت هذه الادعاءات، كما فنّدها مؤخراً تحقيق داخلي لوكالة التنمية الأمريكية (USAID)، الذي أكّد عدم وجود أي تقارير أو معطيات تشير إلى سرقة المساعدات من قبل حماس".

وأكد أن "ما يجري في غزة من تجويع ممنهج وإبادة نتيجة مباشرة لسياسة الاحتلال المدعومة أمريكياً، والتي تستخدم الغذاء والدواء سلاحَ حرب ضد أكثر من مليوني إنسان".