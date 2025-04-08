وشهدت الأسواق المالية العالمية أمس الاثنين تراجعاً حاداً، عقب إعلان ترمب فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات من عشرات الدول، وسط مخاوف عالمية من تداعيات تراجع حاد يقود إلى "الاثنين الأسوَد" الشهير الذي شهدته أسواق المال العالمية في عام 1987.

وبحلول الساعة 05:35 ت.غ، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتاً بما يعادل 1.1% إلى 64.93 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتاً أو 1.2% إلى 61.45 دولار للبرميل.

وحتى أمس الاثنين، هبط برنت والخام الأمريكي 14 و15% على الترتيب منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الثاني من أبريل/نيسان الجاري عن فرض "رسوم جمركية مضادة" على جميع الواردات.

وأشارت مذكرة صادرة عن آي إن جي، اليوم الثلاثاء، إلى أن المخاطر لا تزال تميل إلى الاتجاه السلبي بسبب تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على سلع الصين إذا لم ترفع بكين رسوماً جمركية مضادة تبلغ 34%، اليوم.

وجاء في المذكرة أنه "ليس من المرجح أن تتراجع الصين عن هذه السياسة. وبالتالي من المرجح أن نشهد مزيداً من التصعيد، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم مخاوف النمو والقلق إزاء الطلب على النفط".

وفي جلسة أمس الاثنين، هبطت أسعار النفط 2% لتقترب من أدنى مستوى لها في أربع سنوات بسبب مخاوف من أن تزج الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب بالاقتصادات العالمية إلى الركود وتقلل الطلب على الطاقة.

ارتفاع أسعار الذهب

عادت أسعار الذهب للارتفاع اليوم الثلاثاء بعدما أقبل المستثمرون على الشراء بعد هبوط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة الماضية، وسط تقلبات متزايدة في السوق وحرب تجارية متصاعدة.

وبحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% ليصل إلى 3005.38 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ 13 مارس/آذار أمس الاثنين. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 3019.60 دولار.

تراجع الدولار

وفي أسواق العملات أقبل المستثمرون على الين والفرنك السويسري خلال الأسبوع الماضي بحثاً عن ملاذ آمن من اضطرابات السوق.

وسجّل الين ارتفاعاً طفيفاً عند 147.325 مقابل الدولار ليقترب من أعلى مستوى في 6 أشهُر عند 144.82 للدولار، الذي لامسه يوم الجمعة، فيما بلغ الفرنك السويسري في أحدث التداولات 0.85665 مقابل الدولار، مقترباً أيضاً من أعلى مستوى له في 6 أشهُر الذي لامسه في الجلسة الماضية.

وعادةً ما يُنظر إلى الدولار على أنه من أصول الملاذ الآمن، لكن تلك المكانة تتراجع فيما يبدو مع تزايد حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية، مما يثير المخاوف من تعثر النمو الاقتصادي الأمريكي.

وارتفع اليورو 0.58% إلى 1.0967 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في 6 أشهُر الذي سجله الأسبوع الماضي، كما صعد الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.2776 دولار وابتعد عن أدنى مستوى له في شهر الذي سجله في الجلسة الماضية.

وقال رئيس قطاع الاستثمار في لونسيك إنفستمنت سولوشنز، ناثان ليم: "التقلبات الحالية ناتجة تماماً عن خيارات إدارة ترمب السياسية، مما يعني أنه في حال تغييرها من المرجح أن ينعكس التأثير في الأسواق المالية أيضاً".

ويراهن المستثمرون على أن تزايد خطر التباطؤ الاقتصادي قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو/أيار المقبل، وتراجع الدولار في ظل مواصلة التيسير النقدي خلال العام الجاري.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.44%، اليوم الثلاثاء. وهبط المؤشر بأكثر من 1% منذ إعلان الرسوم الجمركية.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مقابل نظيرهما الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، لكنهما ارتفعا اليوم الثلاثاء.

وارتفع الدولار الأسترالي 1% إلى 0.6052 دولار لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى له في خمس سنوات الذي لامسه أمس الاثنين، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 1% إلى 0.5606 دولار قبل اجتماع للسياسة النقدية غداً الأربعاء، إذ من المتوقع أن يخفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة.

وتراجع اليوان إلى أقل مستوى له منذ 2023 بعد أن خفف البنك المركزي قبضته قليلاً على العملة.

وفي الأسواق الناشئة هبطت الروبية الإندونيسية إلى مستوى متدنٍّ قياسي مع استئناف التداولات بعد عطلة رسمية.

ويُصِرّ ترمب على أن الرسوم الجمركية من شأنها تسهيل إحياء القاعدة الصناعية الأمريكية التي يقول إنها شهدت تراجعاً بسبب تحرير التجارة لعقود. وتبلغ الرسوم 10% كحد أدنى على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة مع نِسَب أخرى تستهدف دولاً محددة تصل إلى 50%.