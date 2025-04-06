ونظمت منصة أنقرة للتضامن مع فلسطين، أمس الأحد مظاهرة أمام مقر السفارة الأمريكية للتنديد بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وتركيا ولافتات تحمل عبارات مثل "فلسطين الحرة من النهر إلى البحر"، و"لا للإمبريالية الأمريكية ولا للاحتلال الصهيوني"، و"غزة لأهل غزة".

كما هتف المتظاهرون بشعارات مثل "تسقط إسرائيل" و"هنا (السفارة) بؤرة المجرمين" و"ألف تحية لحماس وغزة والمقاومة" و"إسرائيل إرهابية، أمريكا إرهابية".

وفي كلمة باسم المنصة قال طيار تيرجان، إن العالم كله يشهد أمام أعينه إبادة الشعب الفلسطيني دون أن يمنع ذلك.

وأشار تيرجان إلى أن إسرائيل ترتكب كل يوم وفي كل ساعة مجازر جديدة في غزة.

وشدد على أن "الوقت قد حان للتحرك واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الإبادة مهما كان الثمن".

كما شهدت ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، مسيرة مناهضة لإسرائيل بسبب الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في غزة.

وشارك عشرات الأشخاص في المسيرة التي امتدت من منطقة كايا بينار إلى حديقة شهداء 15 تموز.

وحمل المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين، مردّدين هتافات ضد إسرائيل والجرائم التي ترتكبها منذ أشهر في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفَت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.